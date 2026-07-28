Resumen: La Policía Nacional entregó una silla de ruedas a una mujer con discapacidad visual y problemas de movilidad en La Ceja, Antioquia.

¡Un gran gesto! Patrulla Púrpura entregó una silla de ruedas a una mujer con discapacidad en La Ceja

Un acto de solidaridad protagonizado por la Policía Nacional le cambió la vida a una mujer en condición de discapacidad en el municipio de La Ceja, Antioquia.

Uniformados de la Patrulla Púrpura de Antioquia hicieron entrega de una silla de ruedas a Gloria Emilsen, de 35 años, quien enfrenta serias dificultades de movilidad debido a un desgaste severo en sus rodillas y, además, perdió completamente la visión.

La entrega de la silla de ruedas fue posible gracias al acompañamiento permanente que los policías han brindado a la familia. Durante las visitas de seguimiento, los uniformados identificaron las necesidades prioritarias del hogar y gestionaron este apoyo con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la mujer.

De acuerdo con la institución, este elemento representa mucho más que un medio de movilidad, ya que permitirá a Gloria Emilsen desplazarse con mayor facilidad, recuperar parte de su autonomía y aliviar la carga diaria de sus familiares y cuidadores.

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La iniciativa hace parte del trabajo social que desarrolla la Patrulla Púrpura, un grupo especializado que, además de atender casos relacionados con violencias basadas en género, realiza acompañamiento a personas y familias que requieren apoyo institucional en situaciones de vulnerabilidad.

La Policía Nacional destacó que este tipo de acciones buscan fortalecer la confianza entre la comunidad y la institución, demostrando que el servicio policial también está enfocado en generar bienestar y construir tejido social.

Con la entrega de esta silla de ruedas, la institución reafirmó su compromiso con la inclusión social, la protección de las mujeres y el acompañamiento a las familias antioqueñas, promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan mayores dificultades.

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