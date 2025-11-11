¡No quedó impune! Capturan a joven de 21 años por presunto homicidio tras riña en Manrique

Resumen: Un joven de 21 años fue capturado en el barrio Manrique, al nororiente de Medellín, señalado de participar en un homicidio ocurrido durante una riña en una vivienda. La detención se produjo mientras intentaba evadir a la Policía, y durante el procedimiento le encontraron 200 gramos de marihuana. El hombre quedó vinculado a la investigación por homicidio y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.

Un joven de 21 años fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá luego de ser vinculado con un homicidio ocurrido el lunes 10 de noviembre en el barrio Manrique, al nororiente de Medellín.

Según el reporte de las autoridades, la alerta se originó a través de una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se informó sobre una persona sin vida dentro de una vivienda del sector. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron el cuerpo de un hombre de 44 años, quien habría muerto en medio de una riña.

Tras el reporte, las patrullas iniciaron un operativo de búsqueda y control en la zona, durante el cual fue interceptado un joven que intentó evadir el procedimiento policial. Al registrarlo, los agentes le hallaron 200 gramos de marihuana, motivo por el cual fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Sin embargo, el caso dio un giro durante el proceso de judicialización, cuando un testigo lo señaló como presunto participante en la riña que dejó sin vida al hombre de 44 años. Con esta nueva evidencia, el joven fue formalmente vinculado a la investigación por homicidio.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial.

Las autoridades aseguraron que continuarán reforzando los operativos de control y las investigaciones para evitar que este tipo de crímenes queden en la impunidad.