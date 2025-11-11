Autoridades frenan expansión irregular en Medellín: descubren edificaciones usadas para negocios ilícitos

Resumen: Durante una intervención en el corregimiento de San Cristóbal, la Alcaldía de Medellín identificó varias construcciones levantadas sin permiso en terrenos de uso público, algunas utilizadas para actividades informales y venta de estupefacientes. La inspección permitió elaborar 17 informes que servirán para adelantar medidas de restitución y control en la zona de expansión Pajarito.

En un operativo adelantado en el área de expansión Pajarito, corregimiento de San Cristóbal, la Alcaldía de Medellín identificó varias construcciones irregulares levantadas sobre bienes de uso público.

Las estructuras, hechas con materiales como madera, plástico y láminas, eran utilizadas para actividades económicas informales e incluso, según reportes de las autoridades, algunas servían como puntos de venta de estupefacientes, lo que generaba riesgos para la seguridad y la convivencia en la zona.

La intervención fue liderada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial con el acompañamiento de la Personería Distrital y la Policía Nacional. El operativo se enmarca en las acciones preventivas que adelanta el Distrito para proteger el espacio público, garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas y dar respuesta a una acción popular que busca salvaguardar los bienes colectivos de Medellín.

“En San Cristóbal hemos hecho más de 200 revisiones por ocupaciones irregulares y actuaciones que van en contra del uso adecuado del suelo. Este es un territorio con muchos desafíos por su extensión y su rápido crecimiento, por eso estamos fortaleciendo la vigilancia y las medidas para evitar nuevas afectaciones”, señaló el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara.

Como resultado de la jornada, se elaboraron 17 informes técnicos que documentan los hallazgos de ocupación irregular en inmediaciones de la urbanización La Montaña. Dichos reportes servirán como base para aplicar medidas de restitución del espacio público y dar continuidad a las labores de control y seguimiento en el sector.

Las autoridades buscan frenar el crecimiento desordenado y los riesgos asociados al uso irregular del suelo en las zonas de expansión de Medellín.