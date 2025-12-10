“¡No, qué miedo, qué miedo!” Rosalía salió corriendo en plena entrevista en Brasil al vivir tremendo susto

Resumen: Rosalía vivió un momento inesperado durante una entrevista en Brasil cuando una cucaracha voladora apareció en el set, provocándole un fuerte susto. La artista interrumpió la conversación y salió corriendo mientras exclamaba “¡No, qué miedo, qué miedo!”. Tras disculparse y recuperar la calma, retomó la charla entre risas. El video se volvió viral y generó reacciones cariñosas en redes, en medio de la promoción de su álbum LUX.

Lo que debía ser una tranquila jornada de promoción en Brasil terminó convirtiéndose en un episodio tan inesperado como viral para Rosalía. La artista catalana, que se encuentra realizando una gira de medios por el lanzamiento de su nuevo álbum LUX, vivió un sobresalto en plena entrevista que la obligó a interrumpir la conversación y salir corriendo del set.

La cantante ofrecía declaraciones para un reconocido medio brasileño desde un escenario montado cerca del icónico Cristo Redentor, donde hablaba sobre el concepto espiritual de su más reciente proyecto musical. Todo transcurría con normalidad hasta que la artista reaccionó con evidente sobresalto al notar que una cucaracha voladora se movía cerca en e, set.

Aunque intentó conservar la compostura, el susto fue tal que terminó levantándose de la silla y alejándose rápidamente del lugar mientras exclamaba, visiblemente asustada: “¡No, qué miedo, qué miedo!…¡Un bicho!”.

Entre risas nerviosas, Rosalía se disculpó por la abrupta interrupción y admitió que la situación la tomó completamente desprevenida. “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos”, alcanzó a decir tras recuperar un poco la calma, explicando que su marcada aversión a ciertos animales pequeños intensificó su reacción en ese momento.

Esto le podría interesar: ¡No hay dudas que fue duro! El temblor de magnitud 5.8 fue sentido en el 72% del territorio colombiano

La presentadora brasileña, sorprendida pero divertida por lo ocurrido, ayudó a mantener el ambiente distendido mientras el equipo solucionaba la situación para que la entrevista pudiera continuar. Una vez todo regresó a la tranquilidad, Rosalía retomó la conversación, ya más relajada, y bromeó sobre el incidente antes de seguir hablando sobre LUX.

VSF A ROSALÍA SAINDO NO MEIO DA ENTREVISTA COM MEDO DA BARATA KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/896r16W534 — ؘ (@dorlerme) December 8, 2025

El video del momento no tardó en difundirse ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios respondieron con humor y cariño a la reacción de la cantante. Muchos celebraron la espontaneidad del episodio, destacando que incluso figuras de fama mundial pueden vivir situaciones tan humanas como un susto en plena entrevista.

El incidente coincidió con el fuerte impacto mediático de LUX, un álbum que ha generado gran atención internacional y que será el eje de su próxima gira mundial, prevista para 2026, con paradas en varias ciudades de Europa y América.

Lejos de opacar su visita a Brasil, el curioso episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana y confirmo la cercanía emocional que Rosalía suele generar entre sus seguidores.