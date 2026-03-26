¡No pudo más! Rosalía cancela concierto en Milán tras sufrir un fuerte malestar de salud

Resumen: Rosalía tuvo que suspender su concierto en Milán tras sufrir una intoxicación alimentaria que le impidió continuar, pese a intentar seguir con el show; la artista se disculpó con el público y su próxima presentación dependerá de su recuperación.

La presentación de la cantante española Rosalía en Milán no transcurrió como estaba previsto. Lo que debía ser una noche más dentro de su gira internacional terminó abruptamente luego de que la artista tuviera que abandonar el escenario por un fuerte malestar físico que le impidió continuar con el espectáculo.

El concierto, que se llevaba a cabo en el Unipol Forum, fue suspendido pocos minutos después de haber iniciado. Desde el escenario, la intérprete explicó a su público que estaba atravesando un problema de salud que le dificultaba seguir adelante, a pesar de sus intentos por completar la presentación.

“Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal”, expresó la artista, según quedó registrado en videos difundidos por asistentes en redes sociales.

Un esfuerzo que no fue suficiente

Aunque su intención era cumplir con el compromiso adquirido con sus seguidores, la situación se tornó insostenible. La cantante relató que incluso antes de salir al escenario ya se encontraba en malas condiciones y que, durante el desarrollo del show, tuvo que retirarse en varias ocasiones.

“He estado vomitando detrás del escenario, y realmente quiero daros el mejor espectáculo. Puedo intentar continuar, pero en algún momento podría tener que parar… Estoy muy enferma, y realmente estoy intentándolo, voy a esforzarme lo más que pueda, pero si tenemos que parar, podría ser necesario si físicamente no puedo continuar. Estoy con mucho dolor”, confesó.

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Durante uno de los momentos del concierto, mientras interpretaba ‘De Madrugá’, se dirigió nuevamente al público con un mensaje de disculpa: “Lo siento mucho, les quiero mucho. Espero volver en mejores condiciones”.

Finalmente, la artista no pudo continuar. Visiblemente afectada, se despidió entre lágrimas: “Lo siento, lo siento muchísimo. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones”.

Incertidumbre sobre próximos conciertos

La fecha en Milán correspondía a una de las paradas de la gira ‘Lux Tour’, que inició el 16 de marzo en Lyon y que ya había pasado por ciudades como París y Zúrich. El calendario contempla una próxima presentación el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, aunque esta dependerá directamente de la evolución de su estado de salud.

Tras el incidente, la artista compartió un breve mensaje de tranquilidad a sus seguidores, acompañado de una imagen desde una ambulancia: “Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y comprensión de todos los que estuvisteis allí ❤️ GRACIAS MILÁN”.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente si la agenda continuará sin cambios, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su recuperación.