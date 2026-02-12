Resumen: Un hombre de 29 años fue capturado en Fontibón tras presuntamente asaltar un establecimiento comercial y despojar a clientes de sus celulares y dinero en efectivo. La Policía lo interceptó cuando intentaba huir en motocicleta y le incautó un arma de fuego; además, registra antecedentes por hurto y quedó a disposición de la Fiscalía.

¡No pudo coronar el robo! Cae atracador en Bogotá tras asaltar local y quitarle los celulares a los clientes

Un hombre de 29 años fue capturado en flagrancia por la Policía de Bogotá en la localidad de Fontibón, señalado de hurto agravado y calificado, así como de porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con las autoridades, el detenido estaría vinculado a varios robos cometidos contra establecimientos comerciales en el occidente de la ciudad.

La detención se produjo en el barrio Modelia, donde uniformados que realizaban labores de patrullaje fueron alertados por la comunidad sobre un hurto en curso en un local comercial. Según la información oficial, el hombre habría ingresado al establecimiento bajo la modalidad de atraco y sustraído el dinero de la caja registradora, además de varios teléfonos celulares pertenecientes a clientes que se encontraban en el lugar.

Gracias a la reacción inmediata de los policías, el sospechoso fue interceptado pocos minutos después de cometido el hecho. Durante el procedimiento, los uniformados lograron inmovilizar la motocicleta en la que, presuntamente, pretendía escapar.

Ya tenía antecedentes por hurto y fue capturado nuevamente, luego de entrar a un restaurante en Modelia y robarse el dinero de la registradora y los celulares de sus clientes. Al intentar huir @PoliciaBogota lo interceptó y le halló un arma traumática y las pertenencias hurtadas… pic.twitter.com/IAYaw9CqaX — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 12, 2026

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En el registro practicado tras la captura, las autoridades le hallaron un arma de fuego, dinero en efectivo y varios celulares, elementos que fueron incautados como material probatorio. Asimismo, se verificó que el detenido presenta antecedentes judiciales por el delito de hurto.

Esto le podría interesar: Protesta de recicladores en Bogotá: intervención del UNDMO y caos en la calle 26

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente para que responda por los delitos que se le atribuyen.

Reducción del hurto a comercio en Fontibón

La Policía Metropolitana de Bogotá destacó que, en lo corrido del año, el hurto a comercio en la localidad de Fontibón registra una reducción del 89 % en comparación con 2025, lo que representa 56 casos menos frente al mismo periodo del año anterior. Además, en esta zona de la ciudad se han logrado 80 capturas por distintos delitos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, señalando que la información oportuna es clave para avanzar en investigaciones y fortalecer la lucha contra el crimen.