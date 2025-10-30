Andrés Emilio desapareció en la avalancha de Dabeiba y su cuerpo aun no aparece. Su familia y amigos piden ayuda para encontrarlo

No perdemos la esperanza: Andrés Emilio García es uno de los desaparecidos de la tragedia de Dabeiba ¿nos ayudas a encontrarlo?

Minuto30.com .- Familiares y amigos de Andrés Emilio García Higuita continúan con la esperanza de hallarlo; el joven de 26 años oriundo del corregimiento de Tabacal, Buriticá, se encuentra desaparecido tras la tragedia de la avalancha en Dabeiba.

Andrés Emilio es una de las dos víctimas que aún no han sido localizadas desde que se registró la emergencia en la vereda El Toro, una zona que sufrió graves afectaciones por el alud de tierra.

Señas Particulares para su Identificación:

La familia ha brindado detalles clave para facilitar su identificación: Andrés Emilio tiene múltiples tatuajes en su cuerpo, incluyendo el distintivo de un gato en su mano izquierda.

A pesar del tiempo transcurrido y de que se dio por concluida la búsqueda de los dos desaparecidos, los familiares se aferran a la esperanza de encontrarlo.

Hacen un llamado a la comunidad para que, en caso de tener cualquier tipo de información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato.

Si tiene información que pueda ayudar a encontrar a Andrés Emilio García, por favor comuníquese con la Policía, bomberos o Alcaldías de Dabeiba al WhatsApp 300 912 5415, o Buriticá al 3137196618.

