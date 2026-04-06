¡No pasó desapercibida! Mujer fue capturada con estupefacientes durante operativo en Bogotá

Resumen: Durante un operativo en el sector de La Favorita, en Bogotá, autoridades capturaron a una mujer extranjera con estupefacientes y adelantaron controles que incluyeron cierres de locales, comparendos y recuperación del espacio público.

Una jornada de control adelantada en el centro de Bogotá dejó como resultado la captura de una mujer extranjera señalada de portar estupefacientes, en medio de un amplio operativo institucional enfocado en recuperar el espacio público y reforzar la seguridad en el sector de La Favorita, ubicado en la localidad de Los Mártires.

La intervención se desarrolló como parte de una estrategia que busca regular actividades en vía pública, especialmente en zonas donde funcionan establecimientos dedicados a la compra, venta y reparación de motocicletas. Las acciones se concentraron en el corredor comprendido entre las calles 14 y 17, y las carreras 15 a 17, donde distintas entidades realizaron verificaciones simultáneas.

Captura durante operativos de control

En medio de las inspecciones, uniformados detectaron a una mujer de nacionalidad venezolana que llevaba consigo varias dosis de bazuco, presuntamente destinadas a su distribución en el sector. Tras el hallazgo, se procedió a su captura y quedó a disposición de las autoridades competentes.

El procedimiento contó con el acompañamiento de Migración Colombia, entidad que iniciará un proceso administrativo para retirar el Permiso por Protección Temporal que tenía la mujer en el país, debido a la situación registrada durante el operativo.

Intervención integral en el sector

La jornada incluyó la participación de múltiples entidades distritales y de seguridad, entre ellas la Policía, la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local, el IPES, el DADEP e Integración Social, quienes adelantaron diferentes acciones de control y verificación.

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Como resultado de estas labores, tres establecimientos fueron cerrados por incumplir la normatividad vigente. Además, las autoridades de tránsito impusieron comparendos a varias motocicletas que se encontraban estacionadas en la vía pública, obstruyendo el espacio destinado para peatones.

Durante las requisas a personas en la zona, también fueron encontradas varias armas blancas, lo que encendió las alertas sobre posibles riesgos para la seguridad en el sector.

A esto se sumó el desmonte de cinco cambuches que ocupaban zonas no autorizadas, en una acción orientada a recuperar áreas públicas que estaban siendo utilizadas de manera indebida.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron que este tipo de intervenciones buscan fortalecer la seguridad, mejorar la convivencia y ejercer control sobre actividades que podrían estar relacionadas con economías ilegales en el centro de la ciudad.

Asimismo, se hizo un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de la Línea 123, con el fin de facilitar la reacción oportuna de las autoridades.