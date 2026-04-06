Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Final feliz para dos Pugs! Los perritos fueron rescatados del comercio ilegal en pleno TransMilenio

    Los animales quedaron bajo protección de las autoridades tras una valoración veterinaria que evidenció condiciones inadecuadas.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Final feliz para dos Pugs! Los perritos fueron rescatados del comercio ilegal en pleno TransMilenio
    Foto: IDPYBA.
    ¡Final feliz para dos Pugs! Los perritos fueron rescatados del comercio ilegal en pleno TransMilenio

    Resumen: Dos perros pug fueron rescatados por autoridades en el sistema de TransMilenio en Bogotá, tras detectar que serían comercializados en condiciones inadecuadas; ahora están bajo cuidado institucional.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una intervención conjunta entre autoridades distritales permitió el rescate de dos perros de raza pug que, al parecer, estaban siendo ofrecidos para su comercialización en inmediaciones del TransMilenio, específicamente en el Portal Sur, ubicado en el suroccidente de la ciudad.

    El operativo fue desarrollado por el Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá. La acción se dio luego de que profesionales en medicina veterinaria evaluaran a los animales y emitieran un concepto desfavorable sobre sus condiciones.

    Intervención y medidas adoptadas

    Tras la valoración realizada por el equipo del Instituto, las autoridades procedieron a la aprehensión de los caninos. El tenedor de los animales recibió un comparendo y accedió a entregarlos para que fueran trasladados y atendidos por personal especializado.

    Los cachorros quedaron bajo custodia del Instituto, donde recibirán la atención necesaria para garantizar su recuperación y bienestar, en un proceso que también incluye seguimiento médico y evaluación de su estado general.

    Estrategia contra la explotación animal

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Este caso se enmarca en las acciones que adelanta el Bloque de Atención y Rescate (BAR), un equipo creado para intervenir situaciones de maltrato, abandono y uso indebido de animales dentro del sistema de transporte público de la ciudad.

    Esto le podría interesar: Abiertas las visitas a los Caminos de los Cerros Orientales de Bogotá ¡Agéndate!

    La iniciativa surgió como parte de una estrategia distrital orientada a frenar prácticas como la explotación de animales con fines de mendicidad o comercialización en espacios públicos de alta circulación, como lo es el sistema de transporte masivo.

    Además de los operativos, el equipo también desarrolla labores pedagógicas dirigidas a los usuarios, promoviendo la tenencia responsable y el respeto por los animales de compañía.

    Llamado a la adopción responsable

    Desde la Administración distrital reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la compra de animales y, en su lugar, optar por la adopción. En este sentido, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realiza jornadas periódicas en las que perros y gatos rescatados pueden encontrar un nuevo hogar.

    Las personas interesadas en adoptar pueden acercarse a la Unidad de Cuidado Animal, donde se brinda atención al público entre martes y domingo en jornada diurna, como parte de las estrategias para fomentar una relación responsable entre los ciudadanos y los animales.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.