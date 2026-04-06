Resumen: Dos perros pug fueron rescatados por autoridades en el sistema de TransMilenio en Bogotá, tras detectar que serían comercializados en condiciones inadecuadas; ahora están bajo cuidado institucional.

¡Final feliz para dos Pugs! Los perritos fueron rescatados del comercio ilegal en pleno TransMilenio

Una intervención conjunta entre autoridades distritales permitió el rescate de dos perros de raza pug que, al parecer, estaban siendo ofrecidos para su comercialización en inmediaciones del TransMilenio, específicamente en el Portal Sur, ubicado en el suroccidente de la ciudad.

El operativo fue desarrollado por el Bloque de Atención y Rescate (BAR) del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, con el apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá. La acción se dio luego de que profesionales en medicina veterinaria evaluaran a los animales y emitieran un concepto desfavorable sobre sus condiciones.

Intervención y medidas adoptadas

Tras la valoración realizada por el equipo del Instituto, las autoridades procedieron a la aprehensión de los caninos. El tenedor de los animales recibió un comparendo y accedió a entregarlos para que fueran trasladados y atendidos por personal especializado.

Los cachorros quedaron bajo custodia del Instituto, donde recibirán la atención necesaria para garantizar su recuperación y bienestar, en un proceso que también incluye seguimiento médico y evaluación de su estado general.

¡RESCATADOS‼️ Con nuestro equipo BAR en apoyo a Policía, rescatamos 2 cachorros Pug por su posible comercialización en el Portal Sur de @TransMilenio. Tras concepto desfavorable Policía aprehende los caninos, impone comparendo y nos entrega los cachorros para su tratamiento.🐶🐶 pic.twitter.com/8hqEYqOPmT — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) April 5, 2026

Estrategia contra la explotación animal

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Este caso se enmarca en las acciones que adelanta el Bloque de Atención y Rescate (BAR), un equipo creado para intervenir situaciones de maltrato, abandono y uso indebido de animales dentro del sistema de transporte público de la ciudad.

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La iniciativa surgió como parte de una estrategia distrital orientada a frenar prácticas como la explotación de animales con fines de mendicidad o comercialización en espacios públicos de alta circulación, como lo es el sistema de transporte masivo.

Además de los operativos, el equipo también desarrolla labores pedagógicas dirigidas a los usuarios, promoviendo la tenencia responsable y el respeto por los animales de compañía.

Llamado a la adopción responsable

Desde la Administración distrital reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar la compra de animales y, en su lugar, optar por la adopción. En este sentido, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realiza jornadas periódicas en las que perros y gatos rescatados pueden encontrar un nuevo hogar.

Las personas interesadas en adoptar pueden acercarse a la Unidad de Cuidado Animal, donde se brinda atención al público entre martes y domingo en jornada diurna, como parte de las estrategias para fomentar una relación responsable entre los ciudadanos y los animales.