¡No muerda el anzuelo! El falso mensaje de Bre-B con el que delincuentes buscan vaciar cuentas bancarias

Las autoridades lanzaron una alerta a la ciudadanía por una modalidad de fraude digital que utiliza el nombre del sistema de pagos inmediatos Bre-B para engañar a los usuarios y obtener información confidencial con la que posteriormente pueden cometer estafas y afectar sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los ciberdelincuentes están enviando mensajes de texto en los que suplantan la identidad de entidades financieras. En estos SMS notifican supuestos pagos o transferencias y solicitan ingresar a un enlace para «aprobar» o «confirmar» la operación.

Sin embargo, el vínculo no conduce a una plataforma oficial. Al acceder, los usuarios son redirigidos a un sitio web fraudulento que imita la apariencia de un banco, donde les solicitan información personal y credenciales de acceso. Con esos datos, los delincuentes pueden tomar el control de las cuentas y sustraer dinero.

Así funciona la modalidad de smishing

La Secretaría de Seguridad explicó que este fraude corresponde a una modalidad conocida como smishing, un mecanismo que utiliza mensajes de texto para hacerse pasar por instituciones legítimas con el fin de convencer a las víctimas de abrir enlaces o entregar información reservada.

Las autoridades recordaron que los bancos no suelen solicitar contraseñas, códigos de verificación ni otros datos confidenciales mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto, por lo que cualquier comunicación de este tipo debe generar sospecha.

En el caso de Bre-B, el llamado a la precaución es mayor debido a que se trata de un sistema de pagos inmediatos y no de una aplicación independiente. Por ello, todas las operaciones deben realizarse desde la aplicación oficial de la entidad financiera donde el usuario tenga su cuenta.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Frente a esta modalidad de engaño, la Secretaría de Seguridad entregó varias recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de los ciberdelincuentes.

Esto le podría interesar: A juicio Juliana Guerrero: Fiscalía radica acusación por títulos falsos y fraude procesal

Una de las principales advertencias es desconfiar de los mensajes que buscan generar sensación de urgencia. Los delincuentes suelen afirmar que la llave Bre-B será bloqueada, que debe actualizarse de inmediato o que es necesario realizar una acción rápida para evitar la pérdida de dinero. Ante estas comunicaciones, las autoridades recomiendan detenerse y verificar la información directamente con la entidad financiera.

También recordaron que la llave Bre-B, ya sea el número de celular, la cédula o el correo electrónico registrado, funciona únicamente como identificador para recibir o realizar pagos. En cambio, las claves, los códigos de verificación, los tokens y los datos biométricos son credenciales de acceso que nunca deben compartirse por teléfono, mensajes o chats de soporte.

Otra recomendación es evitar ingresar a portales de pago mediante enlaces enviados por correo electrónico, SMS, aplicaciones de mensajería o códigos QR compartidos por desconocidos. La forma segura de realizar cualquier transacción es acceder directamente desde la aplicación oficial del banco.

Las autoridades también insistieron en mantener activa la autenticación de dos factores. Este mecanismo añade una capa adicional de seguridad al exigir una segunda verificación para autorizar operaciones, lo que dificulta el acceso a la cuenta incluso si un delincuente obtiene la contraseña.

Reportar los intentos de fraude también ayuda a prevenir nuevas víctimas

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado para que los ciudadanos no solo eliminen los mensajes sospechosos, sino que también los reporten ante las autoridades competentes.

Si una persona identifica un sitio de phishing o recibe un mensaje fraudulento relacionado con Bre-B, puede denunciar el hecho ante el CAI Virtual de la Policía Nacional o comunicarse con la línea AIDE de la Secretaría de Seguridad.

Las autoridades reiteraron que mantenerse alerta, desconfiar de mensajes inesperados y utilizar únicamente los canales oficiales de las entidades bancarias son medidas fundamentales para evitar este tipo de estafas.