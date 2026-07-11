A juicio Juliana Guerrero: Fiscalía radica acusación por títulos falsos y fraude procesal

Resumen: La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación y llamó a juicio a Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra de las Juventudes del gobierno de Gustavo Petro, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La investigación determinó que Guerrero cargó títulos falsos de contaduría pública y tecnología de la Fundación Universitaria San José en la plataforma SIGEP para aparentar que cumplía los requisitos del cargo, pese a que nunca estuvo matriculada en la institución. Por estos hechos también irá a juicio Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la universidad, quien firmó y aprobó los diplomas fraudulentos de manera irregular.

La Fiscalía General de la Nación ha radicado formalmente el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, dando inicio al proceso de juicio oral en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Guerrero, una de las figuras más controversiales del entorno del presidente Gustavo Petro, es señalada de haber falsificado sus acreditaciones profesionales para intentar asumir el cargo de viceministra de las Juventudes.

De acuerdo con la investigación penal, Guerrero habría obtenido de forma irregular títulos como contadora pública, tecnóloga en gestión contable y tributaria, y en contabilización de operaciones comerciales en julio de 2025. Aunque los diplomas aparecían emitidos por la Fundación Universitaria San José, auditorías e informes de la propia institución educativa confirmaron que la joven nunca estuvo matriculada en dicho centro, no asistió a clases ni presentó los exámenes exigidos por el Ministerio de Educación.

El ente acusador determinó que el delito de fraude procesal se materializó cuando Guerrero cargó estos documentos falsos en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II). El objetivo de esta maniobra, según la Fiscalía, era alterar su hoja de vida ante la Función Pública para aparentar que cumplía con los requisitos legales exigidos en el papel y forzar su nombramiento en el Viceministerio de la Igualdad.

«Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, aun así, decidió anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador», resalta el documento de la Fiscalía.

Exsecretario de la institución universitaria también irá a juicio

Las acciones de la justicia no se limitan a Guerrero. La Fiscalía también radicó el escrito de acusación contra Luis Carlos Gutiérrez, quien se desempeñó como secretario de la Fundación Universitaria San José hasta el 22 de septiembre de 2025, fecha en la que fue destituido por la junta directiva de la institución al descubrirse el otorgamiento irregular de los diplomas.

Gutiérrez enfrentará cargos por el delito de falsedad en documento público, tras comprobarse que presuntamente aprobó y firmó las resoluciones que hicieron constar, de manera contraria a la verdad, que Guerrero había cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y legales.

A pesar de los cuestionamientos y el inminente juicio penal, Juliana Guerrero se mantiene como delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar y cuenta con un robusto esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), situaciones que continúan generando fuerte debate en la opinión pública nacional. Con este llamado a juicio, los implicados deberán responder formalmente ante los tribunales por las presuntas falsificaciones.