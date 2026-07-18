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Resumen: El cantante vallenato Churo Díaz habló por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años. Durante un concierto aseguró que no se dejará extorsionar, expresó su confianza en la justicia y reiteró que será un juez quien determine el rumbo del caso en la audiencia de imputación programada para el 23 de julio.

«No me voy a dejar extorsionar»: Churo Díaz rompe el silencio tras anunciarse la imputación de cargos

El cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como Churo Díaz, se refirió públicamente por primera vez al proceso judicial que enfrenta luego de conocerse que la Fiscalía le imputará cargos por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años.

El pronunciamiento del artista se produjo durante una presentación realizada en Riohacha, La Guajira, en la noche del viernes 17 de julio, pocos días después de que se confirmara que deberá comparecer el próximo miércoles 23 de julio ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar.

En esa diligencia, la Fiscalía 16 formalizará la imputación de cargos dentro de la investigación y, además, solicitará una medida de aseguramiento. Será un juez de control de garantías el encargado de decidir si accede o no a esa petición.

«No me voy a dejar extorsionar»

Desde la tarima, el intérprete de El Pluma Blanca aseguró que no cederá ante lo que calificó como un intento de extorsión.

«No me voy a dejar extorsionar, ni me voy a dejar estafar».

También envió un mensaje de tranquilidad a las personas que siguen su carrera artística y afirmó que mantiene su confianza en el proceso que adelantan las autoridades.

«Lo que está pasando va a pasar y tenía que pasar porque Dios lo quiere así. Estén tranquilos, hay Churismo para mucho rato, para mucho tiempo».

El cantante insistió en que serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer lo ocurrido y no las opiniones que circulan por fuera del proceso.

«Gracias a Dios y a la justicia colombiana, porque esto lo define la justicia, no la boca del pueblo ni de la gente».

Lanzó fuertes señalamientos durante el concierto

Durante la misma presentación, Churo Díaz aseguró que la persona que, según él, estaría detrás del caso busca obtener dinero, aunque no reveló su identidad.

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«No hay plata. Si quiere plata, póngase a trabajar, compre una carretilla y venda plátano y aguacate».

Posteriormente, reiteró que considera que el responsable de hechos delictivos es otra persona y no él.

«Aquí el delincuente es otro. Fueron 500 personas que estafó y robó, yo no».

La audiencia será la próxima semana

La investigación que adelanta la Fiscalía está relacionada con una denuncia por un presunto abuso sexual contra una menor de 14 años, hechos que, de acuerdo con el ente acusador, habrían ocurrido en 2014, cuando la adolescente presuntamente se encontraba bajo el cuidado del artista.

La audiencia programada para el próximo 23 de julio corresponde a una etapa inicial del proceso penal. En ella, la Fiscalía presentará formalmente la imputación de cargos y expondrá los elementos con los que sustenta la investigación, mientras que el juez deberá resolver la solicitud de medida de aseguramiento.

Hasta el momento, Churo Díaz no ha sido condenado por estos hechos y, como ocurre en cualquier proceso penal, continúa amparado por el principio de presunción de inocencia mientras avanza la actuación judicial.