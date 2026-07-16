Resumen: La Fiscalía imputará cargos por presunto acto sexual con menor de 14 años al cantante vallenato 'Churo' Díaz. La audiencia será el 23 de julio

El vallenatero «Churo» Díaz podría ir a la cárcel: lo imputarán por presunto abuso a una menor

Minuto30.com .- El mundo de la música vallenata se estremece ante una gravísima acusación judicial. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento contra el reconocido cantante vallenato Jorge Iván ‘Churo’ Díaz, por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual.

La información, revelada inicialmente por Caracol Radio, detalla que el proceso penal en contra del artista da un giro oscuro al involucrar a una víctima menor de edad en un contexto de confianza familiar.

¿De qué delito exacto se le acusa y cuándo es la audiencia?

De acuerdo con el ente investigador, a ‘Churo’ Díaz se le imputará formalmente el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Debido a la gravedad de los hechos denunciados, la Fiscalía ya adelantó que pedirá ante el juez de control de garantías que se le imponga una medida de aseguramiento al intérprete mientras avanza el proceso. La diligencia judicial quedó programada oficialmente para el próximo 23 de julio.

¿Quién es la presunta víctima de este caso?

Los detalles revelados sobre el caso son estremecedores. Según la investigación, la presunta víctima de los abusos habría sido una de las hijas de la expareja sentimental del cantante vallenato.

El expediente señala que el presunto acto sexual habría ocurrido en momentos en que la menor se encontraba bajo el cuidado y la tutela temporal del intérprete, aprovechándose de su posición de figura de autoridad en el hogar.

¿Qué relación tiene este caso con el escándalo de ‘Costa Azul’?

El presunto abuso habría tenido lugar en una época turbulenta para el artista, justo cuando enfrentaba otro sonado proceso penal conocido como el caso «Costa Azul», en el que también estaba implicada su expareja y madre de la víctima, por el cual fue vinculado el artista a delitos de estafa y enriquecimiento ilícito.

Sobre este antecedente, el expediente judicial de la Fiscalía destaca los siguientes puntos clave:

La empresa fachada: Se utilizaron recursos de origen ilícito, promovidos supuestamente desde la empresa Costa Azul S.A.S. , para impulsar la carrera artística del cantante.

Bienes de lujo: Con ese dinero la pareja habrían adquirido bienes de altísimo valor, incluyendo fincas, cabezas de ganado, inmuebles y vehículos de alta gama.

La cifra millonaria: El fiscal del caso argumentó en su momento que Díaz Lafourie, en alianza con su entonces pareja sentimental, madre de la menor presuntamente abusada, habría administrado recursos superiores a los 45.000 millones de pesos en bienes y efectivo producto de la estafa.

Las autoridades esperan que la audiencia del 23 de julio sea clave para definir el futuro legal y la libertad del reconocido exponente de la música vallenata.