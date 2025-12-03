Resumen: Tatiana Murillo, conocida como “La Barbie Colombiana”, abandonó Colombia tras sufrir un ataque a tiros mientras se dirigía a su casa. La influencer explicó que la decisión fue por precaución y para proteger a su hija, e instó a sus seguidores a no especular sobre los responsables mientras las autoridades investigan el caso.

“No me fui por miedo”: La Barbie Colombiana abandonó el país tras sufrir un ataque a tiros en su vehículo

Tatiana Murillo, conocida en redes como ‘La Barbie Colombiana’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que tomó la decisión de salir de Colombia tras ser víctima de un atentado que puso en riesgo su vida. La influencer compartió los hechos a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 935 mil seguidores.

Según relató Murillo, mientras se dirigía a su casa, su vehículo fue impactado por disparos. La influencer aclaró que no se trató de un intento de robo, pues no le sustrajeron ningún objeto, y aseguró que no tiene enemigos conocidos que pudieran motivar el ataque.

En una fotografía publicada junto a su testimonio, se observa una de las ventanas de su vehículo destruida por el impacto de una bala. Murillo explicó que ya interpuso la denuncia correspondiente y confía en que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

“Niñas, no me fui por miedo, sino por precaución. Gracias por estar pendientes. Que sean las autoridades quienes esclarezcan los hechos. Por mi seguridad les pido que no hagan suposiciones de quién fue; que sea Dios y la justicia quienes se encarguen”, escribió en una de sus historias, donde también aparece junto a su hija.

La influencer aseguró que la situación no afectará la celebración de la Navidad en su familia: “Eso sí, prometo que esto NO le va a dañar la Navidad a mi niña grande”. Además, indicó que seguirá trabajando y compartiendo contenido, aunque no será en tiempo real, para preservar su seguridad mientras se esclarece lo sucedido.

Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han mostrado apoyo y solidaridad con Murillo ante el hecho que reaviva el debate sobre la seguridad de figuras públicas en Colombia.