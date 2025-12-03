Menú Últimas noticias
    ¡Fin a los Rumores! La Suprema oficializa relación con reconocido futbolista y comparte románticas fotos

    Después de varias señales, Rivera hizo oficial su romance con el futbolista colombiano.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Ig @_lasupremaaa
    Resumen: La influencer La Suprema confirmó su relación con el futbolista colombiano Brahian Palacios a través de una serie de fotos románticas en Instagram. Tras semanas de rumores y coincidencias en redes sociales, Rivera oficializó su noviazgo, mostrando momentos de cercanía y complicidad con el jugador del Al-Wasl FC.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La influencer y creadora de contenido Nicole Rivera, conocida como La Suprema, sorprendió a sus seguidores al hacer oficial su relación con el futbolista Brahian Palacios. La confirmación llegó el 2 de diciembre a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías mostrando momentos de cercanía con el jugador.

    En las imágenes, Rivera y Palacios aparecen tomados de la mano, abrazados e incluso besándose, acompañadas del mensaje “Y fue así…”, que puso fin a semanas de especulaciones y rumores en redes sociales.

    De rumores a confirmación

    En los últimos meses, la vida sentimental de La Suprema ha estado en el centro de la atención digital. Tras su relación con el cantante Blessd, la influencer fue vinculada con varios nombres, entre ellos el futbolista Richard Ríos. Sin embargo, interacciones en redes y coincidencias de locación, especialmente en Dubái, sugerían una cercanía con Palacios, quien juega en el Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos.

    La publicación de Rivera terminó por confirmar la relación, generando comentarios y reacciones de sus seguidores.

    Quién es Brahian Palacios

    Brahian Palacios Alzate, de 23 años, es un futbolista colombiano con proyección internacional. Actualmente juega cedido en Al-Wasl FC hasta julio de 2026, cuando regresaría a Atlético Mineiro, club dueño de su ficha. En Colombia, se destacó en Atlético Nacional, donde ganó la Categoría Primera A, la Copa Colombia y la Superliga, además de formar parte de la Selección Sub-23.

    Con esta publicación, Rivera oficializa su relación con Palacios y muestra la conexión que existe entre ambos, marcando un nuevo capítulo en su vida sentimental y generando gran interés entre sus seguidores.


