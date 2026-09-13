Resumen: El 'Coloso de la 74' vivió una jornada histórica este domingo. Ante un estadio totalmente lleno, el volante cucuteño saludó a su nueva hinchada, rindió tributo a David Ospina y prometió títulos. La fiesta se selló con un triunfo verdolaga.

«Nos vemos pronto»: Así fue la apoteósica presentación de James Rodríguez en un Atanasio a reventar

Minuto30.com .- La expectativa estaba al tope y la realidad superó cualquier pronóstico. En un estadio Atanasio Girardot a reventar, teñido de verde y blanco, se llevó a cabo la apoteósica presentación oficial de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional. La tarde dominical, que prometía ser una fiesta, cumplió con creces para los miles de asistentes que se dieron cita para ver al ’10’ de la Selección vistiendo la inédita camiseta ’23’.

El ensordecedor ruido de las tribunas se transformó en una ovación total cuando el mediocampista tomó el micrófono. «¡Hola, verdolagas!», fueron sus primeras palabras, desatando de inmediato el júbilo, los aplausos y los vítores de una fanaticada que llevaba semanas esperando este momento.

Promesa de títulos y mentalidad ganadora

Visiblemente emocionado por el multitudinario recibimiento, James dejó claras sus intenciones en su regreso al Fútbol Profesional Colombiano. El jugador no se guardó nada y apuntó a lo más alto en su discurso:

«Estoy muy feliz de estar acá, de verdad y de corazón, muchas gracias. Esperamos tener muchas alegrías juntos y, sobre todo, muchos títulos, porque este es un club ganador y yo también lo soy, así que muchas gracias», sentenció el cucuteño, conectando de inmediato con el ADN competitivo del ‘Rey de Copas’.

Un emotivo cruce familiar: el homenaje a David Ospina

La tarde no solo fue de James. Previo a su presentación, el Atanasio Girardot se rindió a los pies de David Ospina, histórico ídolo verdolaga que oficializó su retiro del onceno el pasado mes de mayo, justo antes del Mundial.

Aprovechando el escenario, James le dedicó un sentido mensaje al guardameta, recordando el fuerte vínculo que los une, pues además de haber compartido años de gloria en la Selección Colombia, siguen siendo familia, Ospina es su excuñado y tío de su hija, Salomé. «Es un ídolo para este club y espero seguir su ejemplo aquí», reconoció Rodríguez ante la multitud.

«Nos vemos pronto» y triunfo en la cancha

Para cerrar su intervención, James se despidió con un contundente «nos vemos pronto», dejando la puerta abierta para lo que será su esperado debut oficial sobre el gramado, una vez se ponga a punto físicamente bajo las órdenes del cuerpo técnico.

La fiesta motivó al equipo, pues la histórica presentación sirvió como preámbulo perfecto para el compromiso de fondo. Impulsados por el ambiente de lujo y con James en el palco, los jugadores de Atlético Nacional saltaron a la cancha y le regalaron a la hinchada una sólida victoria por 2-0 frente a Águilas Doradas, cerrando una jornada dominical que quedará grabada en la memoria del pueblo verdolaga.