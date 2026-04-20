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    ¡No los dejaron escapar! Capturados tras balacera en Bogotá tenían antecedentes por hurto y falsedad

    La persecución terminó con dos capturados, uno de ellos herido, y el caso ya es materia de investigación por las autoridades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡No los dejaron escapar! Capturados tras balacera en Bogotá tenían antecedentes por hurto y falsedad
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡No los dejaron escapar! Capturados tras balacera en Bogotá tenían antecedentes por hurto y falsedad

    Resumen: En el barrio Siete de Agosto, en Barrios Unidos (Bogotá), dos hombres fueron capturados tras una persecución policial que terminó en un intercambio de disparos luego de intentar evadir un control. Uno de los implicados resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Las autoridades señalaron que ambos tienen antecedentes judiciales y son investigados por su presunta participación en hurtos en la zona, mientras quedaron a disposición de la Fiscalía.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En el barrio Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá, una persecución policial terminó con la captura de dos hombres señalados de intentar evadir un procedimiento de control y de reaccionar con violencia durante la huida.

    El hecho se registró en la carrera 24 con calle 63, cuando uniformados que adelantaban labores de registro y verificación notaron un vehículo con comportamiento sospechoso. Al intentar detenerlo, sus ocupantes descendieron y emprendieron la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento por parte de la patrulla.

    Persecución y enfrentamiento armado

    Durante la persecución, uno de los hombres habría accionado un arma de fuego contra los policías, lo que generó un intercambio de disparos en el sector. En medio de la situación, uno de los sospechosos resultó herido y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

    ¡No los dejaron escapar! Capturados tras balacera en Bogotá tenían antecedentes por hurto y falsedad

    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

    Los otros dos involucrados fueron capturados en el lugar de los hechos por los uniformados que participaron en el operativo.

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    Antecedentes e investigaciones

    Las autoridades indicaron que los dos hombres capturados tienen antecedentes judiciales. Uno de ellos registra anotaciones por hurto calificado y falsedad en documento, mientras que el otro presenta antecedentes por lesiones culposas y otros delitos.

    De acuerdo con las investigaciones preliminares, los detenidos serían presuntos responsables de hurtos a vehículos y establecimientos de comercio en esta zona de la ciudad, aunque este aspecto sigue siendo materia de verificación por parte de las autoridades.

    Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte, tráfico o fabricación de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

    Llamado de las autoridades

    La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa o actividad delictiva a través de la Línea 123, con el fin de apoyar las labores de reacción y prevención en la ciudad.


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