Resumen: La actriz Marisol Correa habló sobre el ataque ocurrido durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá, al que calificó como una experiencia “surreal” y de fuerte impacto emocional. En su testimonio, desmintió versiones difundidas en redes sociales y describió la confusión vivida en el momento del hecho. También hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad en las producciones audiovisuales, mientras el caso continúa en investigación por las autoridades.

“Fue algo surreal”: el duro relato de actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobre el ataque en Bogotá

La tragedia ocurrida durante el rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso en Bogotá sigue generando reacciones, especialmente tras el testimonio de una de las actrices que se encontraba en el lugar al momento del ataque.

El hecho, registrado el pasado 18 de abril en el sector de Los Laches, dejó como saldo la muerte de dos integrantes del equipo de producción: Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, y Henry Alberto Benavides, de 45. El presunto agresor, identificado como José Cubillos, también falleció en medio de la reacción de quienes estaban presentes.

Dos días después, la actriz Marisol Correa Vega decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y aclarar versiones que circularon en redes sociales. En entrevista Mañanas Blu, la artista aseguró que algunas de las informaciones difundidas no corresponden a la realidad vivida por el equipo.

Lo que ocurrió dentro del set

Según relató Correa, el equipo se encontraba grabando en una locación cerrada, específicamente en una universidad, cuando se enteraron de lo sucedido. La actriz explicó que la producción reaccionó de inmediato al conocer la situación.

“Definitivamente no, yo estaba ahí en set; poco después entró la directora al set a decir ‘fuera del aire, tenemos que parar’”, señaló, desmintiendo así la versión que indicaba que el rodaje habría continuado tras la tragedia.

De acuerdo con su testimonio, una vez se dio la alerta, las grabaciones se detuvieron y el equipo fue instruido para permanecer en el lugar mientras se controlaba la situación. En ese sentido, indicó que se priorizó la seguridad de todos los presentes antes de cualquier otra decisión.

“Nos tuvieron ahí durante un tiempo esperando que llegara la policía, esperando que todo estuviera tranquilo y estuviera acordonado para nosotros empezar a salir, para que todo mundo empezara a salir”, explicó, al detallar los minutos posteriores al ataque.

La actriz insistió en que la producción actuó con responsabilidad y que, contrario a lo que se difundió, no hubo continuidad en las grabaciones. “Pero definitivamente apenas se dio la noticia, se dio el fuera del aire, no seguimos grabando”, reiteró.

Defensa de sus compañeros y llamado al gremio

Además de aclarar lo ocurrido dentro del set, Correa se refirió al papel de quienes intervinieron durante el ataque. Según explicó, las acciones de algunos miembros del equipo fueron determinantes para evitar que la situación fuera aún más grave.

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Desde su perspectiva, estas personas actuaron en un contexto de legítima defensa, en medio de una reacción inmediata ante la agresión. Esta interpretación coincide con la decisión de las autoridades de dejarlos en libertad mientras continúan vinculados al proceso.

La actriz también abordó el impacto emocional que dejó el hecho, señalando que fue una situación inesperada y difícil de asimilar para todo el equipo. En su relato, describió el momento como algo difícil de comprender, incluso para quienes lo vivieron de cerca.

“Es como dicen por ahí, que muchas veces la realidad supera la ficción. O sea, es algo surreal, algo que nadie se espera, pero que tampoco se entiende y que no se puede explicar, o sea, nadie se lo puede explicar”, expresó.

Más allá de lo ocurrido, aprovechó el espacio para hacer un llamado sobre las condiciones de seguridad en las producciones audiovisuales. Consideró que es necesario fortalecer los protocolos y trabajar de manera conjunta con las autoridades para prevenir situaciones similares.

“Sí hace falta que las productoras audiovisuales refuercen un cordón de seguridad o que hagan un llamado a la policía. Realmente yo siento que es un trabajo conjunto”, afirmó, al tiempo que insistió en que este tipo de hechos no pueden analizarse de manera aislada del contexto de seguridad que vive la ciudad.

Un caso que sigue en investigación

Mientras avanzan las investigaciones por parte de las autoridades, el caso continúa generando debate en el sector audiovisual y en la opinión pública.

El rodaje permanece suspendido y distintas voces del gremio han pedido revisar las condiciones en las que se desarrollan este tipo de producciones, especialmente en locaciones externas.

La tragedia no solo dejó víctimas fatales, sino que también abrió una discusión sobre la seguridad de quienes trabajan detrás de cámaras y la necesidad de implementar medidas más estrictas para protegerlos en medio de su labor.