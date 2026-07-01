Resumen: Una niña de 10 años murió tras ser impactada por un rayo cuando intentaba regresar a su vivienda en la vereda Sinaí, zona rural de El Bagre, en medio de una fuerte tormenta eléctrica. La tragedia causó conmoción entre la comunidad, mientras que las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes y entregaron recomendaciones ante las condiciones climáticas.

¡No logró ponerse a salvo! Niña de 10 años murió tras ser alcanzada por un rayo en El Bagre

Una lamentable emergencia enluta al municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño. Una niña de 10 años perdió la vida luego de ser alcanzada por un rayo mientras intentaba regresar a su vivienda en medio de una tormenta eléctrica que sorprendió a los habitantes de la vereda Sinaí.

La víctima fue identificada como Daniela Yiseth Seña Ricardo, estudiante de segundo grado de la Institución Educativa Rural Maneska. Su fallecimiento ha generado profunda tristeza entre familiares, vecinos y la comunidad educativa, que aún intenta asimilar lo ocurrido.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades a partir de los testimonios de habitantes del sector, la menor se encontraba en una tienda de la vereda cuando comenzaron las fuertes lluvias, acompañadas de intensos vientos y actividad eléctrica.

Al ver que la tormenta se intensificaba, Daniela decidió emprender el camino hacia su casa. Sin embargo, mientras se desplazaba fue impactada por una descarga eléctrica provocada por un rayo.

Los habitantes del lugar acudieron rápidamente para intentar auxiliarla, pero la fuerza del impacto hizo que la menor falleciera antes de poder recibir atención.

La comunidad quedó consternada por la tragedia

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes y el cuerpo de la menor fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan las diligencias previas a su entrega a los familiares para las honras fúnebres.

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La muerte de Daniela ha causado conmoción en la vereda Sinaí, donde era conocida por sus vecinos y compañeros de estudio. La comunidad permanece impactada por un hecho que ocurrió en cuestión de segundos durante el fenómeno climático.

El caso también recordó los riesgos que representan las tormentas eléctricas, especialmente en zonas rurales donde las personas deben desplazarse por espacios abiertos para llegar a sus viviendas.

El mal tiempo también dejó afectaciones en Nechí

La jornada de lluvias no solo dejó consecuencias en El Bagre. Durante la tarde y la noche también se reportaron fuertes vendavales en el municipio de Nechí, donde las intensas ráfagas de viento ocasionaron daños en varias viviendas.

Según los reportes, el vendaval desprendió láminas de zinc de diferentes casas y afectó algunos establecimientos comerciales del municipio. Entre ellos, un ciudadano informó que un negocio dedicado a la venta de jugos de naranja sufrió daños por la fuerza del viento.

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Nechí utilizó grupos de WhatsApp para alertar a la población y recomendar que permanecieran resguardados mientras persistían las fuertes ráfagas, con el fin de evitar accidentes.

Las autoridades continúan evaluando las afectaciones ocasionadas por las condiciones climáticas registradas en esta zona del Bajo Cauca antioqueño, mientras la comunidad de El Bagre lamenta la muerte de la menor de edad.