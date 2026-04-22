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Resumen: Dos hombres requeridos por México y Panamá fueron capturados en Soacha y Medellín mediante Notificación Roja, en un operativo conjunto entre autoridades colombianas e internacionales. Uno de ellos había escapado de una prisión en Panamá y permanecía oculto en el país, donde sería vinculado a redes de narcotráfico.

¡No lograron esconderse! Capturan a dos criminales con circular roja requeridos por México y Panamá

Las autoridades colombianas lograron la retención de dos ciudadanos requeridos por delitos relacionados con narcotráfico y evasión, en un operativo que se desarrolló de manera articulada con organismos internacionales.

Los procedimientos se llevaron a cabo en los municipios de Soacha y Medellín, en cumplimiento de solicitudes judiciales emitidas desde el exterior.

La acción fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y INTERPOL, que permitió ubicar a los dos hombres mediante Notificación Roja, un mecanismo de cooperación que facilita la localización y captura de personas requeridas por autoridades de otros países.

Operativos en dos ciudades y requerimientos internacionales

Según la información oficial, uno de los capturados era solicitado por autoridades de México, mientras que el otro tenía requerimientos judiciales desde Panamá. Ambos enfrentan señalamientos relacionados con actividades de narcotráfico, además de otros delitos asociados.

Uno de los procedimientos se realizó en Soacha, mientras que el otro tuvo lugar en Medellín, como parte de la coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales para dar cumplimiento a las órdenes vigentes.

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Uno de los detenidos había escapado de prisión

Uno de los casos llamó especialmente la atención de las autoridades, ya que el individuo había escapado previamente del Centro Penitenciario La Joya, en Panamá.

́ ́ ́ ́ ́ En Soacha y Medellín, nuestra @PoliciaColombia e @INTERPOL_HQ logró la retención por Notificación Roja de dos… pic.twitter.com/ko4SAp0zqu — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 22, 2026

Tras su fuga, permaneció en territorio colombiano durante varios años, tiempo en el que, según las investigaciones, habría mantenido presuntos vínculos con redes dedicadas al tráfico de estupefacientes y estructuras criminales organizadas.

Las capturas hacen parte de las acciones de cooperación internacional que buscan enfrentar el crimen organizado más allá de las fronteras.

Este tipo de operaciones permiten que personas requeridas por la justicia en otros países sean ubicadas y puestas a disposición de las autoridades competentes para avanzar en los procesos judiciales correspondientes.

Desde las instituciones involucradas se destacó que la articulación entre países continúa siendo una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales, reafirmando el compromiso de las autoridades para perseguir a quienes intentan evadir la justicia trasladándose entre diferentes territorios.