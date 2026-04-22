Resumen: Banco de la República explica por qué no bajará tasas ante aumento de la inflación en Colombia.

Banco de la República advierte que no hay condiciones para bajar tasas de interés en Colombia

Durante un debate de control político en el Congreso, el gerente del Banco de la República explicó las razones por las cuales la entidad decidió no reducir las tasas de interés en el país, en medio de un contexto de inflación que continúa generando preocupación.

Según lo expuesto por el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, la inflación ha mostrado un repunte desde finales de 2025 y comienzos de 2026, lo que limita la posibilidad de aplicar medidas que alivien el costo del crédito. En ese sentido, indicó que, aunque existe la intención de disminuir las tasas, actualmente no se dan las condiciones necesarias para hacerlo de forma sostenida.

El gerente señaló que uno de los factores que ha incidido en el comportamiento de los precios está relacionado con el incremento del salario mínimo, lo que habría impactado las expectativas inflacionarias para este año. Estas proyecciones, según explicó, registraron un aumento significativo entre finales del año pasado y el inicio del actual.

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A esto se suman presiones externas que también inciden en la economía nacional, como el encarecimiento de insumos agrícolas y fertilizantes en el mercado internacional, situación que podría reflejarse en el precio de los alimentos. De acuerdo con lo expuesto, estos factores podrían generar efectos adicionales sobre el costo de vida en el país.

En el informe presentado se indicó que la inflación alcanzó un nivel cercano al 5,6% en marzo de 2026, lo que mantiene al indicador por encima de la meta establecida por el banco central.

Frente a las críticas sobre la toma de decisiones, el gerente defendió la autonomía técnica de la entidad, asegurando que los análisis se realizan con base en estudios internos y no responden únicamente a opiniones externas o del sector financiero.

El funcionario advirtió que, en el escenario actual, una reducción prematura de tasas podría generar riesgos adicionales para la estabilidad económica, por lo que insistió en la necesidad de mantener una política monetaria prudente mientras se estabilizan los indicadores.

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