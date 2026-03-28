Capturan a dos implicados en ‘paseo millonario’ contra Diana Ospina en Bogotá

Las autoridades confirmaron la captura de dos presuntos responsables del caso de ‘paseo millonario’ del que fue víctima Diana Ospina en Bogotá, un hecho ocurrido el pasado 22 de febrero de 2026 que generó preocupación por la seguridad en la capital.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, actualmente avanzan las audiencias de legalización de captura, mientras se define la responsabilidad de los detenidos. Entre ellos estaría quien sería el presunto cabecilla de la estructura criminal.

Las investigaciones apuntan a una red dedicada a la modalidad de ‘paseo millonario’, que consiste en interceptar a las víctimas durante trayectos en taxi para obligarlas, bajo amenazas, a entregar dinero o realizar transacciones bancarias.

El caso de Diana Ospina inició cuando salió del establecimiento nocturno Theatron, en la localidad de Chapinero, y abordó un taxi con destino a su vivienda. Antes de perder contacto, logró enviar a una amiga las placas del vehículo, dato clave para el rastreo de las autoridades.

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Según el proceso investigativo, la víctima fue interceptada antes de ingresar a su residencia por hombres que descendieron de otro vehículo. Posteriormente, permaneció retenida durante cerca de 40 horas, tiempo en el que los delincuentes realizaron múltiples retiros y transacciones que ascendieron a unos 40 millones de pesos.

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Incluso, los responsables habrían intentado exigir un pago adicional a cambio de su liberación. Tras su rescate, Ospina fue hallada en la vía a Choachí en estado de shock, aunque consciente, y recibió atención por parte de la Policía.

Las autoridades también investigan posibles vínculos de esta banda con otros casos similares, incluyendo un homicidio ocurrido en enero bajo un patrón delictivo comparable.

El caso ha impulsado acciones de control contra esta modalidad delictiva. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2026 se ha registrado una reducción en delitos como la extorsión y el hurto, junto con decenas de capturas relacionadas.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa y extremar medidas de seguridad al usar transporte público.

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