Resumen: El Invima declaró fraudulento el producto Lymphatic Drainage, de Natures Sunshine, por venderse sin registro sanitario como suplemento para el sistema linfático. Esto debe saber.

¡No lo consuma! Invima alerta por un supuesto ‘drenador linfático’ que se vende de forma ilegal

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria por la venta y el uso ilegal del producto Lymphatic Drainage, de la marca Natures Sunshine. El artículo se ofrecía de manera irregular como un suplemento dietario y extracto herbal líquido para el cuidado del sistema linfático.

La advertencia quedó consignada en el Comunicado 322-2026, publicado el jueves 1 de octubre. Según el Invima, el producto se comercializaba con una etiqueta escrita completamente en inglés y circulaba en dos presentaciones diferentes.

El comunicado no detalla cuáles son esas dos presentaciones ni en qué lugares fue detectado el producto.

La entidad explicó que, al revisar su base de datos, no encontró ningún registro sanitario aprobado que autorice el producto como suplemento dietario, ni como producto fitoterapéutico u homeopático, ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.

Por esa razón, el Invima declaró ilegal el producto por incumplir las normas sanitarias vigentes en Colombia y lo calificó como «fraudulento».

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el preparado incumplía el Decreto 3249 de 2006, la norma que regula la fabricación, el etiquetado, la comercialización y el control de calidad de los suplementos dietarios en el país.

¿Por qué el Invima considera riesgoso este producto?

El Invima explicó que el principal riesgo está en la falta de registro sanitario. Este permiso es el aval oficial que certifica que un producto cumple con los estándares mínimos de calidad, seguridad y eficacia antes de llegar al público.

Al no contar con esa autorización, no se conocen los ingredientes del producto, cómo fue fabricado ni si se almacenó y transportó en condiciones adecuadas durante su distribución.

La entidad también señaló problemas de trazabilidad. Es decir, no es posible rastrear el historial completo de su elaboración y su origen para garantizar de dónde proviene.

A esto se suma que la publicidad del producto le atribuía propiedades curativas y beneficios que no han sido autorizados. Según el Invima, esa información generaba falsas expectativas sobre lo que realmente es el producto, su composición y su calidad.

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Las personas que hayan consumido Lymphatic Drainage, presentado como un supuesto «drenador del sistema linfático», deben suspender su uso de inmediato por los posibles riesgos para la salud.

El Invima también pidió reportar a través de sus canales oficiales cualquier reacción adversa relacionada con el producto. Además, solicitó informar a la entidad o a las autoridades de salud de cada territorio sobre los lugares donde se distribuya o se venda.

Por otra parte, la entidad les recomendó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales hacer actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos a su cargo, y les pidió intensificar el seguimiento para detectar cualquier intento de venta de este producto.

El Invima invitó a la ciudadanía a comprobar que los productos tengan un número de registro sanitario antes de consumirlos.

Para hacerlo, se puede ingresar a la página web oficial de la entidad, seleccionar la categoría correspondiente, como medicamento o suplemento dietario, y escribir el nombre comercial del producto, el número de registro sanitario o el principio activo.

Esta consulta permite saber si un producto tiene autorización para venderse en Colombia y reduce el riesgo de consumir artículos que no han pasado por los controles de calidad y seguridad exigidos.

La alerta sobre Lymphatic Drainage se suma a otras advertencias que el Invima ha emitido recientemente sobre productos que se comercializan sin cumplir con las normas sanitarias del país.

Por ahora, la recomendación de la autoridad sanitaria es no comprar ni consumir este producto y denunciar cualquier punto de venta del que se tenga conocimiento.

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