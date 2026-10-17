Resumen: Brote de tosferina en la comunidad indígena Guanadule, en Necoclí, Antioquia: cuatro menores están contagiados y uno murió. Las autoridades piden vacunar a los niños.

Brote de tosferina en una comunidad indígena de Necoclí ya cobró la vida de un niño

Las secretarías de Salud de Antioquia y de Necoclí, en el Urabá antioqueño, encendieron las alarmas por un brote de tosferina en una comunidad indígena del municipio. Hasta el momento, cuatro menores de edad tienen la enfermedad confirmada y uno de ellos murió.

La situación mantiene en alerta a las autoridades de salud del Urabá antioqueño, por el riesgo de que más niños de la comunidad resulten contagiados.

De acuerdo con Yarbis Urango, de la Secretaría de Salud de Necoclí, un equipo de la entidad llegó hasta la comunidad Guanadule, donde tomó varias muestras. Los resultados confirmaron los cuatro casos en niños, y las autoridades temen que el brote se extienda entre los menores, que son la población más vulnerable.

«Desde la Secretaría de Salud del municipio de Necoclí y demás entidades competentes, adelantamos todas las acciones necesarias para contener la propagación de la tosferina en nuestro territorio», aseguró la funcionaria, quien también confirmó la muerte de uno de los menores.

La Secretaría de Salud de Antioquia acompaña a las autoridades locales en la atención de la emergencia. Sin embargo, Dionisia Yusti Rivas, directora de Factores de Riesgo de esa dependencia, advirtió que el acceso a la comunidad indígena ha sido difícil por razones culturales.

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Según explicó, el equipo de salud solo ha podido ingresar una vez al resguardo. Esa situación, advirtió, podría agravar el problema e impedir la vacunación de la población.

La funcionaria insistió en la importancia de la vacuna, especialmente para los menores. «La vacuna es la garantía de que, efectivamente, los niños no se enfermen y, por supuesto, esa enfermedad no vaya a terminar en gravedad y, probablemente, una muerte, porque son los niños los más afectados», afirmó.

Las distintas autoridades se reunieron para analizar la situación y definir medidas que permitan una intervención urgente frente al brote en Necoclí.

¿Qué es la tosferina y por qué es peligrosa en los niños?

La tosferina, también conocida como pertussis, es una infección respiratoria aguda y muy contagiosa. La causa la bacteria Bordetella pertussis, que afecta las vías respiratorias altas.

La enfermedad se transmite con facilidad por el aire, a través de las pequeñas gotas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar. Puede durar entre seis y diez semanas, razón por la que también se le conoce como «la tos de los 100 días».

En su primera etapa, los síntomas se parecen a los de un resfriado común. Durante una o dos semanas, la persona puede tener secreción nasal, congestión, estornudos y fiebre baja.

Luego llega la fase más fuerte, en la que aparecen ataques de tos intensos, incontrolables y seguidos. Al intentar tomar aire, la persona puede hacer un sonido agudo característico, parecido a un silbido. En los bebés, estos episodios pueden provocar vómito o pausas en la respiración.

En adolescentes y adultos, los síntomas suelen ser más leves y muchas veces se presentan solo como una tos persistente, sin el sonido característico.

Los bebés menores de seis meses son el grupo con mayor riesgo. En ellos, la tosferina puede causar complicaciones graves como neumonía, convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte.

Los niños que no han sido vacunados y las mujeres embarazadas también requieren una vigilancia médica estricta, porque son más vulnerables ante la enfermedad.

Por eso, las autoridades de salud insisten en que la vacunación es la principal herramienta para evitar que el brote se siga extendiendo y para proteger a los menores de la comunidad Guanadule.

Por ahora, las secretarías de Salud de Antioquia y de Necoclí siguen trabajando de manera conjunta para volver a ingresar a la comunidad, vacunar a la población y contener la propagación de la enfermedad en esta zona del Urabá antioqueño.

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