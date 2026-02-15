Resumen: Un hombre de 45 años fue capturado en el barrio Santa Rita, Bogotá, tras intimidar a comerciantes con un revólver oculto bajo su ropa. La detención se logró gracias a la denuncia ciudadana a la Línea 123. El sujeto, con antecedentes por hurto calificado y agravado, fue interceptado por la Policía y el arma incautada quedó a disposición de las autoridades. La acción resalta la importancia de la colaboración de la comunidad en la seguridad de la ciudad.

“¡No llore!”: El descarado mensaje de un atracador que terminó capturado con un revólver en Bogotá

Un operativo policial en el barrio Santa Rita, en Bogotá, permitió la captura de un hombre de 45 años que, según denuncias de la comunidad, intimidaba a comerciantes utilizando un revólver oculto bajo su ropa. La acción fue realizada por la patrulla de vigilancia adscrita a la Estación de Policía San Cristóbal, tras recibir varias alertas de los ciudadanos a través de la Línea de Emergencias 123.

Durante los hechos, el hombre fue reportado por amenazar al propietario de una tienda mientras portaba el arma de fuego. Según las autoridades, le decía: “No llore” al intentar sustraer objetos del establecimiento, evidenciando la gravedad de su comportamiento y el riesgo que representaba para la comunidad.

Al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir, pero fue interceptado minutos después por los uniformados. En el registro realizado se le halló un revólver calibre 38, que fue incautado y puesto a disposición de la autoridad competente junto con el detenido.

Antecedentes y colaboración ciudadana

La Policía confirmó que la persona capturada cuenta con antecedentes por hurto calificado y agravado, lo que refuerza la necesidad de su judicialización. Estos antecedentes, sumados al comportamiento reciente del individuo, resaltan la importancia de las acciones preventivas y operativas que se desarrollan en la ciudad.

Las autoridades destacaron que la captura fue posible gracias a la denuncia de los vecinos y recordaron que la participación ciudadana es clave para garantizar la seguridad y prevenir delitos. “Denunciar hechos contrarios a la convivencia o delictivos a través de la Línea de Emergencias 123 es fundamental para que las autoridades puedan investigar, sancionar y prevenir el crimen”, señalaron los uniformados.

"No llore", le decía este hombre al propietario de una tienda en #SanCristóbal mientras lo intimidaba con un revólver para hurtar objetos. Con la denuncia ciudadana, logramos su captura, además al ser identificado, se evidenció que ya contaba con antecedentes por hurto. pic.twitter.com/M3hhWQdHDZ — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 15, 2026

Además, la institución invitó a la comunidad a continuar reportando cualquier hecho sospechoso o delictivo, resaltando que la denuncia oportuna permite una reacción rápida de las autoridades y contribuye a la seguridad de comerciantes y vecinos.

La detención de este hombre en San Cristóbal evidencia la efectividad de la cooperación entre la comunidad y la Policía. La pronta reacción ante las denuncias, la incautación del revólver y la judicialización del individuo son un ejemplo claro de cómo la vigilancia constante y la colaboración ciudadana ayudan a mantener la seguridad y la tranquilidad en los barrios de Bogotá.