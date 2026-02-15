¡Indignación total! Capturado sujeto señalado de abusar de su hijastra de 2 años en Fontibón

Resumen: En Fontibón, Bogotá, un hombre de 35 años fue capturado tras ser señalado de abusar sexualmente de su hijastra de dos años. La madre de la menor alertó a las autoridades al percatarse de la situación, lo que permitió la detención en flagrancia. La niña permanece bajo atención médica especializada y el hombre quedó con medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras avanza el proceso judicial.

En la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, la Policía Metropolitana logró la captura de un hombre de 35 años, señalado como presunto responsable de abuso sexual contra una niña de dos años. El incidente se registró el pasado 8 de febrero en el barrio Puente Grande, tras una alerta recibida por la central de radio sobre un posible caso de agresión sexual.

Cómo ocurrieron los hechos

De acuerdo con las autoridades, la madre de la menor salió de su vivienda por unos minutos para realizar una diligencia cercana. Al regresar, encontró a la niña con signos de posible abuso, lo que motivó la denuncia inmediata a la línea 123. La rápida respuesta de la Policía permitió la captura en flagrancia del presunto agresor, quien sería la expareja de la madre de la niña.

El comandante de Policía de Fontibón, teniente coronel Julián García, señaló a Noticias RCN que la denuncia realizada por la madre fue determinante, ya que al salir de su vivienda por unos minutos y regresar, se percató de la situación con su hija, lo que la motivó a informar de inmediato a la línea de emergencia.

Estado de la menor y atención médica

La niña fue trasladada a la medianoche al Hospital de Fontibón, donde permanece bajo atención médica especializada y observación. Las autoridades confirmaron que la menor recibe acompañamiento integral, mientras que la madre también cuenta con apoyo psicosocial, siguiendo los protocolos establecidos para casos de violencia sexual.

El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías y quedó con medida de aseguramiento privativa de la libertad por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Actualmente permanece bajo custodia en la Estación de Policía de Fontibón, a la espera de su traslado a un centro carcelario.

Contexto y cifras

Según registros oficiales, en 2025 Bogotá ha reportado 2.125 casos de delitos sexuales contra menores, lo que equivale a un promedio de seis casos diarios. Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 122 de la Fiscalía.