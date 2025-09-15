Resumen: La actriz Sofía Vergara, una de las figuras más esperadas en la 77ª edición de los Premios Emmy, no pudo asistir a la gala debido a una fuerte alergia ocular. A través de sus redes sociales, Vergara compartió fotos y videos de su ojo irritado, revelando que el problema la obligó a ir a la sala de urgencias. La ausencia de la actriz, que estaba confirmada como una de las presentadoras del evento, generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

“No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”: Sofía Vergara revela el inesperado problema de salud que le impidió asistir a la gala

La 77.ª edición de los Premios Emmy, celebrada el pasado 14 de septiembre en el teatro Peacock de Los Ángeles, se vistió de gala para honrar lo mejor de la televisión. Sin embargo, una de las figuras más esperadas de la noche, la actriz barranquillera Sofía Vergara, nunca llegó a la alfombra roja, y el motivo de su ausencia se reveló poco después en una publicación que alarmó a sus millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, la estrella de Modern Family compartió una serie de imágenes y un video en el que explicaba el inesperado problema de salud que la obligó a cancelar sus planes. “No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”, escribió, mostrando una fotografía de su ojo izquierdo, notablemente irritado e hinchado por lo que describió como “la alergia ocular más loca”, que la atacó justo antes de salir de su casa. En el clip se la veía echándose agua en el rostro para intentar aliviar la molestia.

La cancelación de su asistencia fue un contratiempo importante, ya que Vergara no solo asistiría como invitada: estaba confirmada como una de las 39 presentadoras de los galardones. Además, su actuación en la aclamada serie de Netflix Griselda le había valido una nominación a Mejor Actriz de Miniserie en la edición de 2024, consolidando su lugar como una de las actrices latinas más relevantes de la industria.

Esto le podría interesar: Hombre disparó al aire en pleno funeral e intentó escapar en Bogotá

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. A pesar de la preocupación inicial por su salud, los comentarios en su publicación demostraron el cariño y la admiración que le tienen. Muchos se tomaron la situación con humor, elogiaron su belleza incluso en un momento tan desafortunado y celebraron la manera en que Vergara se tomó el incidente con ligereza y sin perder su característico carisma.

Aunque su ausencia se sintió en la ceremonia, la rápida recuperación de Sofía Vergara y su actitud positiva dejaron claro que su conexión con el público trasciende los escenarios.