El emotivo mensaje de Juanes tras la muerte de su madre: «Se llevó gran parte de mi existencia»

Resumen: El cantante colombiano Juanes compartió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su madre, Alicia Vásquez, a los 95 años. En su publicación, Juanes la describió como una mujer sabia, generosa y su mayor inspiración, reconociendo que, aunque su partida deja un vacío inmenso, su legado de amor y luz perdurará. El artista también reveló detalles íntimos de su relación, como las llamadas diarias que le hacía para pedirle su bendición, y concluyó su tributo con la frase que su madre solía decir: "Los adoro".

El cantante colombiano Juanes ha conmovido a sus seguidores al compartir el profundo dolor que siente por la partida de su madre, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años el pasado 8 de septiembre. A través de un mensaje profundamente personal en sus redes sociales, el artista ha compartido su dolor y ha rendido un conmovedor tributo a la mujer que, según sus propias palabras, fue su pilar y su guía.

En su escrito, Juanes no solo se despidió de su madre, sino que también compartió la inmensa gratitud y el amor que siente por ella. «Mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia», expresó. Con un lenguaje lleno de ternura, describió a Alicia como la mejor esposa, consejera y abuela, una mujer «sabia, generosa, optimista, la indispensable, la irreverente, la insustituible».

La publicación es un retrato íntimo de su relación, destacando la conexión diaria que mantenían. «La que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad; a la que llamaba todos los días, desde donde estuviera para pedirle su bendición; la que me enseñó la fe a través del amor; la que me enseñó a creer en mí; la que me trajo a este mundo», escribió.

Esto le podría interesar: ¡Qué orgullo! Karol G cantando en megaevento en el Vaticano y así se le escuchó . . .

Aunque el dolor es inmenso, Juanes se aferra a la certeza de que su madre ha dejado un legado de amor y luz. El cantante confesó que, a veces, siente que «se llevó todo», pero se consuela con la idea de que ella es tan eterna que «deja una luz inmensa que ocupará su vacío». Con fe, afirma que su madre estará «en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí».

El cantante también encontró consuelo en la idea de que su madre se ha reencontrado con sus seres queridos que partieron antes que ella, como su padre y sus hermanas. «Mi hermana Luz, su hermana Adíela y mi padre Javier ahora pueden abrazarla, y ella está feliz en la paz y el descanso eterno», compartió el artista.

Para cerrar su emotivo mensaje, Juanes agradeció el inmenso apoyo que ha recibido y se despidió con una frase que resonaba en la voz de su madre: «Y como decía mi mamá… LOS ADORO». Con este homenaje íntimo, Juanes deja claro que el amor de su madre permanecerá vivo más allá de la distancia física.