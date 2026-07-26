¡No llegaron muy lejos! Cámaras LPR y plan candado frustran robo en Medellín: tres presuntos fleteros capturados

Resumen: Los sujetos habrían abordado a su víctima para arrebatarle sus pertenencias de valor; sin embargo, no contaban con que la red de seguridad de la ciudad ya seguía sus pasos

Minuto30.com .- La rápida articulación entre la tecnología de videovigilancia y la reacción policial habría permitido frustrar el hurto de una costosa joya en las calles de Medellín. El propio alcalde Federico Gutiérrez confirmó la captura de tres presuntos delincuentes que intentaban huir tras cometer el ilícito.

Un nuevo golpe contra la delincuencia se registró en las últimas horas en la capital antioqueña. Lo que parecía ser un «golpe exitoso» para tres presuntos atracadores, terminó en una rápida persecución y captura a plena luz del día.

Los sujetos habrían abordado a su víctima para arrebatarle sus pertenencias de valor; sin embargo, no contaban con que la red de seguridad de la ciudad ya seguía sus pasos. De acuerdo con el reporte oficial entregado por el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales, la efectividad del operativo radicó en la tecnología y la colaboración ciudadana.

El «plan candado» que acorraló a los sospechosos

El mandatario local explicó que el operativo se desplegó en tiempo récord gracias a dos factores clave: una alerta emitida por el sistema de cámaras LPR (reconocimiento automático de placas) y una llamada oportuna a la línea de emergencias 123. Esta combinación permitió a las autoridades activar un «plan candado» y una persecución ininterrumpida que dejó el siguiente balance:

Tres capturados: Los individuos habrían sido interceptados por patrullas de la Policía y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

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Arma incautada: Durante el procedimiento de requisa, a los presuntos asaltantes se les habría hallado un arma de fuego con la cual intimidaron a la víctima.

Botín recuperado: Las autoridades lograron recuperar la cadena de oro que había sido hurtada momentos antes.

Con un contundente mensaje frente al accionar de las autoridades, Gutiérrez celebró el resultado operativo señalando: «¡Descarados! Atracaron y pretendían huir. Pero en Medellín eso no les funciona». Además, el alcalde advirtió a las estructuras criminales que «van cayendo uno a uno», reiterando el llamado a la ciudadanía para seguir denunciando oportunamente a través de la línea 123.

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