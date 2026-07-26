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    Video

    Indignación en Calasanz: violento atraco a mano armada quedó en video

    La existencia de esta grabación representa un avance fundamental para esclarecer los hechos. Las autoridades competentes ya se encuentran analizando el material

    Publicado por: SoloDuque

    Dos individuos protagonizaron un violento atraco en el occidente de Medellín, cuando arma en mano despojaron de cadena y varias pertenencias al conductor de un vehículo
    Captura de video publicado por Guardianes Antioquia Oficial en su cuenta de X, @Guardianes_Ant
    Indignación en Calasanz: violento atraco a mano armada quedó en video

    Resumen: La existencia de esta grabación representa un avance fundamental para esclarecer los hechos. Las autoridades competentes ya se encuentran analizando el material

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    Minuto30.com .- Un nuevo hecho delincuencial, perpetrado por dos hombres armados en el tradicional barrio Calasanz, quedó registrado en video y se habría convertido en la pieza clave de las autoridades para dar con los responsables.

    La tranquilidad de este tradicional barrio se vio alterada en las últimas horas tras conocerse las imágenes de un reprochable acto de delincuencia. A través de plataformas digitales y redes vecinales se habría comenzado a difundir un video grabado por los ocupantes de otro vehículo, quienes fueron testigos de los angustiantes momentos de un hurto a mano armada cometido en las calles del barrio Calasanz.

    En el material audiovisual, que ya estaría en poder de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se observa el preciso instante en el que dos sujetos interceptan a sus víctimas, intimidándolas con lo que serían armas de fuego para despojarlas rápidamente de sus pertenencias de valor.

    El video: pieza clave para la investigación

    La existencia de esta grabación representa un avance fundamental para esclarecer los hechos. Las autoridades competentes ya se encuentran analizando el material.

    Se espera que en los próximos días las autoridades entreguen resultados de las investigaciones, donde se esclarezca la identidad de los dos hombres atracadores, trazar la ruta por donde huyeron los sujetos en la moto, rastreando las cámaras del sistema LPR en la zona occidental de la ciudad.

    Llamado a la denuncia: Las autoridades invitan a las personas que hayan sido víctimas de estos hombres a instaurar la denuncia formal ante la Fiscalía o la Sijín, paso vital para lograr su judicialización una vez sean capturados. Si usted los reconoce de aviso a las autoridades.

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    Por el momento, la Policía Nacional adelanta labores de vecindario en el sector de Calasanz, recolectando testimonios adicionales que permitan dar un pronto resultado operativo y devolverle la tranquilidad a los residentes de esta concurrida zona de Medellín.

    Denuncia publicada por Guardianes de Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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