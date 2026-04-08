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Resumen: Capturan en Ecuador y envían a prisión a alias Mison, señalado de liderar red criminal y facilitar operaciones del Tren de Aragua en Bogotá.

Entre lujos y delitos: cárcel para alias Mison, el capo que movía fichas del Tren de Aragua en Bogotá

La captura de alias Mison, señalado cabecilla de una estructura criminal con presencia en Bogotá, se convirtió en uno de los golpes recientes contra redes delincuenciales con injerencia internacional.

El hombre fue enviado a la cárcel luego de ser detenido en Ecuador y posteriormente entregado a las autoridades colombianas en un operativo coordinado entre organismos de seguridad de ambos países.

De acuerdo con las investigaciones, el procesado habría liderado el grupo conocido como ‘Los Maracuchos’, organización que, según las autoridades, facilitó la llegada de integrantes del Tren de Aragua a la capital del país hace varios años. Esta supuesta alianza habría permitido la expansión de actividades ilícitas en zonas como Kennedy, Santa Fe y Los Mártires.

Las autoridades indicaron que en estos sectores se utilizaban establecimientos comerciales como fachadas para el almacenamiento y distribución de drogas, además de otras actividades ilegales.

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Alias ‘Mison’, acumularía una trayectoria delictiva superior a una década. Es requerido por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico de armas y estupefacientes.

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Un juez de control de garantías avaló el procedimiento de captura y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Entre los hechos que le atribuyen las autoridades se encuentran varios homicidios registrados en Bogotá en los últimos años, incluyendo casos que habrían generado tensiones internas entre organizaciones criminales.

La detención se logró en medio de una estrategia de cooperación internacional que permitió ubicarlo fuera del país. Tras su traslado, este sujeto quedó a disposición de la justicia colombiana, donde deberá responder por los delitos imputados mientras avanzan las investigaciones.

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