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Resumen: La Policía Nacional incautó 2,2 toneladas de marihuana que eran transportadas por la vía Cali–Andalucía con destino al municipio de Copacabana, Antioquia. El operativo dejó dos personas capturadas, un vehículo inmovilizado y, según las autoridades, evitó que el cargamento fortaleciera las finanzas de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

¡No llegaron a su destino! Cae gigantesco cargamento de marihuana que pretendía llegar a Antioquia

Un operativo de la Policía Nacional permitió interceptar un vehículo que transportaba 2,2 toneladas de marihuana por la vía Cali–Andalucía, en el departamento del Valle del Cauca. Como resultado de la acción fueron capturadas dos personas y el automotor quedó a disposición de las autoridades.

El cargamento iba hacia Antioquia

De acuerdo con la información oficial, la sustancia ilícita tenía como destino el municipio de Copacabana, en Antioquia.

Las autoridades indicaron que el procedimiento hace parte de las acciones de control que se adelantan en los principales corredores viales para contrarrestar el transporte de estupefacientes y afectar las redes dedicadas al narcotráfico.

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Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado la identidad de los capturados ni ha entregado detalles sobre la organización criminal a la que, presuntamente, estaría vinculado el cargamento.

¡ ! La @PoliciaColombia interceptó un vehículo en la vía Cali–Andalucía (Valle del Cauca), que transportaba 2,2 toneladas de marihuana con destino a Copacabana (Antioquia). La operación dejó dos personas… pic.twitter.com/B7kjM8d0iV — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) July 12, 2026

Buscan afectar las finanzas del crimen organizado

Según la Policía Nacional, la incautación impidió que la droga llegara a su destino, evitando que este cargamento fortaleciera las finanzas de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Las investigaciones continúan para establecer el origen de la marihuana, la ruta que seguía y los posibles responsables detrás de su transporte.