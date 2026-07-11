Resumen: Las autoridades propinaron un duro golpe a las redes del narcotráfico en el suroccidente del país tras interceptar cuatro cargamentos de estupefacientes que eran movilizados hacia Cali y Buenaventura. En los operativos fueron capturadas cuatro personas y se incautaron más de 900.000 dosis de cocaína, marihuana y ketamina, ocultas con sofisticados métodos para intentar evadir los controles policiales.

Frenazo al narcotráfico: incautan cerca de un millón de dosis ocultas con ingeniosos métodos en vías de Cali

Las autoridades asestaron un nuevo golpe a las redes dedicadas al tráfico de estupefacientes que operan en el suroccidente del país, tras desarticular cuatro modalidades de transporte de droga detectadas en diferentes corredores viales que conectan a Cali con municipios del Cauca y Nariño.

Las acciones fueron desarrolladas por unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos y de la Seccional de Tránsito y Transporte, como parte de operativos de registro, control e inteligencia enfocados en impedir el traslado de sustancias ilícitas por las principales vías de la región.

Como resultado de estos procedimientos fueron capturadas cuatro personas, quienes presuntamente estarían relacionadas con el transporte de los cargamentos ilegales. Además, las autoridades incautaron más de 900.000 dosis de cocaína y marihuana, junto con 12.200 mililitros de ketamina, sustancia utilizada en la elaboración de drogas sintéticas.

Uno de los procedimientos tuvo lugar sobre la vía que comunica a Puerto Tejada con Cali. Allí, uniformados detuvieron un automóvil que había salido del municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. Durante la inspección del vehículo encontraron un sistema de ocultamiento dentro de varios rollos de fibra de vidrio, donde estaban escondidos 108 kilogramos de marihuana.

De acuerdo con las autoridades, este cargamento tendría un valor cercano a los 65 millones de pesos. El conductor fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el vehículo utilizado para el transporte y un teléfono celular que también fue incautado.

Los métodos de ocultamiento que descubrieron las autoridades

Otro de los operativos se desarrolló en el corregimiento de El Hormiguero, donde fue interceptado un vehículo particular que cubría la ruta entre Nariño y Cali. Durante la verificación de la carga, los uniformados encontraron 122 frascos de ketamina fabricada en Perú, cuyo valor supera los 35 millones de pesos.

La sustancia estaba mezclada entre cajas de atún y costales de arroz transportados en el automotor. Según la información oficial, esa mercancía tampoco pudo acreditar su ingreso legal al país, por lo que quedó a disposición de la autoridad aduanera correspondiente. En este procedimiento fueron capturadas dos personas.

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A estos resultados se sumó una operación adelantada por la Dirección de Antinarcóticos que permitió interceptar un vehículo tipo furgón procedente del departamento del Cauca y que se desplazaba hacia el puerto de Buenaventura.

En el automotor, los investigadores detectaron una doble pared acondicionada para ocultar 350 kilogramos de cocaína, un cargamento que, según las autoridades, tendría un valor cercano a los 1.446 millones de pesos y que presuntamente iba a ser enviado al exterior.

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El cuarto procedimiento ocurrió en las últimas horas, cuando uniformados detectaron un vehículo que había salido del municipio de Caloto, Cauca, con destino a Cali.

🚔 Golpe al narcotráfico en vías de Cali 🚨

Bajo el liderazgo del señor Brigadier General Herbert Benavidez, Comandante de la Policía Metropolitana de Cali, la Policía Nacional logró la incautación de cuatro cargamentos de drogas 🧵 @SeguridadCali pic.twitter.com/aWaykYGj13 — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) July 11, 2026

Durante la inspección fueron encontrados 40 kilogramos de marihuana distribuidos en paquetes forrados con cinta y ocultos en la parte trasera del automotor, evitando que el cargamento llegara a su destino.

Cuatro capturados y millonario golpe a las finanzas del narcotráfico

Con estas cuatro intervenciones, la Policía evitó que una importante cantidad de estupefacientes llegara a las calles y afectó las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en esta zona del país.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Luguiy Benavidez, indicó que el balance permitió sacar de circulación cerca de un millón de dosis de droga, además de generar una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos para las estructuras criminales.

Las autoridades señalaron que continuarán fortaleciendo los controles en los corredores viales del Valle del Cauca y en las rutas provenientes de otros departamentos, con el objetivo de identificar nuevas modalidades de ocultamiento utilizadas por las organizaciones dedicadas al transporte y comercialización de estupefacientes.