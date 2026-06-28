Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No les va a pasar una! De la Espriella pide investigar presuntos acuerdos entre el Gobierno saliente y el Clan del Golfo

    El presidente electo instruyó a su comité de empalme a evaluar denuncias y otras actuaciones ante las autoridades competentes.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Gremios de Antioquia respaldan a Abelardo de la Espriella y piden unidad para sacar adelante al país
    Foto de cortesía.
    ¡No les va a pasar una! De la Espriella pide investigar presuntos acuerdos entre el Gobierno saliente y el Clan del Golfo

    Resumen: El presidente electo, Abelardo de la Espriella, instruyó a su comité de empalme anticorrupción para evaluar posibles acciones legales por las revelaciones sobre presuntos acuerdos entre funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo. Además, pidió analizar la posibilidad de remitir información a autoridades nacionales e internacionales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, impartió nuevas directrices a su equipo de empalme anticorrupción para que adelante una revisión jurídica de las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos entre altos funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo.

    La instrucción fue dirigida al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien además lidera el comité de empalme anticorrupción. En el documento, el mandatario electo señala que las informaciones conocidas públicamente «constituyen hechos de la mayor gravedad institucional, los cuales exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho».

    De la Espriella sostiene además que el mandato recibido en las urnas implica fortalecer la autoridad del Estado y garantizar que cualquier actuación atribuida a servidores públicos sea evaluada por las autoridades competentes cuando existan elementos para ello.

    Revisión de posibles acciones judiciales

    Entre las instrucciones impartidas al comité de empalme se encuentra la evaluación integral de la información disponible para determinar si existen fundamentos que permitan presentar denuncias penales, disciplinarias y demás actuaciones que resulten procedentes.

    En ese sentido, el documento solicita «promover la presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes», respecto de los hechos revelados y de los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos.

    Esto le podría interesar: ¡Atención! Abelardo de la Espriella confirmó a su primer ministro: Rodrigo Lara será el Mininterior

    La comunicación también ordena incluir dentro del análisis las actuaciones atribuidas al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, con el propósito de establecer si existen fundamentos jurídicos suficientes para impulsar las acciones legales correspondientes.

    También pide evaluar actuaciones ante instancias internacionales

    Dentro de las directrices, el presidente electo ordenó estudiar la posibilidad de remitir la información pertinente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de los canales institucionales y diplomáticos, cuando los hechos puedan estar dentro de su ámbito de competencia.

    Igualmente, instruyó evaluar si corresponde poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales cuando las conductas investigadas puedan comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

    En el cierre del documento, De la Espriella reiteró el objetivo de las instrucciones al afirmar: «El pueblo colombiano nos ha confiado la responsabilidad de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, restablecer el orden público y garantizar que ningún servidor público permanezca al margen del escrutinio de la justicia cuando existan motivos suficientes para investigar su conducta».

    Finalmente, solicitó que las actuaciones sean adelantadas con prioridad y concluyó pidiendo: «Solicito que estas instrucciones sean atendidas con la mayor diligencia y que se me informe oportunamente sobre las actuaciones adelantadas y las decisiones adoptadas».


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.