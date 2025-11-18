Resumen: Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, fueron capturadas en el centro de Bogotá por presuntamente hurtar un vehículo. La Policía los sorprendió mientras intentaban ocultarlo en un parqueadero y les incautó un arma traumática que habrían usado para cometer el delito. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, y un juez les dictó medida de aseguramiento por hurto agravado. El ciudadano afectado logró reportar el hecho tras ser encontrado lesionado en vía pública.

¡No les sirvió esconderlo! Cuatro detenidos tras hurto de vehículo en el centro de Bogotá

Cuatro personas fueron detenidas en el centro de Bogotá por su presunta participación en el hurto de un vehículo. Se trata de dos hombres y dos mujeres que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y a quienes un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de hurto agravado.

Los hechos ocurrieron cerca del CAI Girardot, en la localidad de Santa Fe, mientras uniformados de la estación de policía Santa Fe realizaban labores de patrullaje. Durante su recorrido, los policías se encontraron con un ciudadano lesionado en vía pública, quien denunció que su vehículo había sido sustraído mediante un atraco.

De inmediato, las autoridades implementaron un plan candado que permitió localizar el vehículo con los presuntos delincuentes a bordo cuando intentaban dejarlo en un parqueadero de la localidad. En el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo traumática, que según las investigaciones habría sido utilizada para intimidar a la víctima durante el hurto.

Esto le podría interesar: Las calles se hicieron ríos de agua y material de construcción por las lluvias: así se vio María Auxiliadora en Sabaneta

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El comandante de la estación, teniente coronel Luis Carlos Torres Bareño, señaló que este tipo de operativos buscan garantizar la seguridad de los ciudadanos y combatir la delincuencia en la ciudad.

Según las cifras oficiales, en lo que va de 2025, las autoridades han logrado una reducción del 24 % en el hurto de automotores respecto al año anterior, lo que representa 889 casos menos, además de la detención de más de 31.763 personas por diversos delitos.

La Policía recuerda a los ciudadanos la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, como herramienta clave para la prevención y la acción judicial contra los responsables.