Resumen: Un grupo de 13 delincuentes fue capturado dentro de una bodega de textiles en Fontibón luego de intentar robar el lugar y esconderse entre maquinaria y rollos de tela. Durante el operativo, los uniformados realizaron un registro piso por piso y hallaron incluso un inhibidor de señal que habría sido usado para evitar la reacción de las autoridades. Todos los implicados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por hurto.

¡Hasta en los rollos de tela buscaron esconderse! Sorprenden a 13 delincuentes robando una bodega textil en Fontibón

Lo que empezó como una alerta de rutina terminó convertido en un operativo cinematográfico. Cinco integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron frustrar el millonario robo a una bodega de textiles en Fontibón, donde 13 delincuentes intentaban llevarse el material en una buseta tipo van.

Todo se desencadenó cuando la central de radio recibió una llamada que reportaba movimientos sospechosos en el establecimiento. Al llegar, los uniformados notaron de inmediato que la cerradura había sido forzada. La escena confirmó las sospechas: dos hombres hacían de “campaneros” en la entrada, mientras el resto de la banda corría en distintas direcciones intentando desaparecer entre los cuatro pisos de la edificación.

Los miembros del GOES, sin saber cuántos delincuentes había dentro ni con qué armas contaban, tomaron una decisión clave: lanzar una granada aturdidora para abrir paso y neutralizar cualquier intento de ataque. Desde ese momento comenzó una intensa persecución que los llevó a revisar cada nivel y cada rincón de la bodega.

En el segundo piso encontraron a varios de los involucrados escondidos entre las máquinas industriales, intentando mimetizarse con el entorno. Otros fueron ubicados en el fondo del edificio, donde minutos antes habían organizado rollos de tela y otros materiales para cargarlos en el vehículo que los esperaba afuera.

Pero la sorpresa final llegó durante un último registro. Entre los enormes rollos de tela, en la parte más alejada del lugar, los uniformados hallaron a otro de los delincuentes que permanecía agazapado intentando evitar su captura. Con él, finalmente quedaron asegurados los 13 señalados.

Durante la inspección, la Policía también encontró un inhibidor de señal que, al parecer, la banda planeaba usar para bloquear la comunicación y retrasar la reacción de las autoridades.

Gracias a la rápida y coordinada acción del GOES, el millonario hurto fue frustrado sin heridos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los investigará por el delito de hurto.