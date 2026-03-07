Resumen: El TransMiCable de San Cristóbal avanza hacia su operación con 130 cabinas instaladas y las tres estaciones superando el 82 % de avance. Se espera que las pruebas operacionales comiencen a finales de 2026, mientras el sistema permitirá transportar hasta 4.000 pasajeros por hora y reducirá significativamente los tiempos de viaje en la localidad.

El TransMiCable de San Cristóbal entra en su recta final: 130 cabinas ya están instaladas

El TransMiCable de San Cristóbal, en Bogotá, continúa su fase de implementación. Actualmente, 130 cabinas ya están instaladas en el parking de la estación Senderos de Altamira, donde se realizan pruebas mecánicas y operativas previas a la entrada en funcionamiento del sistema.

El proyecto avanza con un 85 % de ejecución contractual, mientras que las tres estaciones —Senderos de Altamira, La Victoria y 20 de Julio— superan el 82 % de avance.

Se espera que el sistema pueda transportar hasta 4.000 pasajeros por hora en cada sentido, beneficiando a más de 400.000 personas en la localidad de San Cristóbal. El recorrido, que actualmente tarda aproximadamente 35 minutos, podría reducirse a cerca de 10 minutos, lo que representa un ahorro de tiempo significativo para los usuarios.

Próximas etapas

Las cabinas instaladas permanecen suspendidas en el circuito interno del parking para ajustes técnicos y pruebas de funcionamiento. La próxima semana se instalarán 18 cabinas adicionales, completando las 148 unidades previstas, de las cuales 144 estarán en operación diaria y cuatro funcionarán como reserva.

Se proyecta que las estaciones queden energizadas entre mayo y junio de 2026, y que las pruebas operacionales del sistema se realicen hacia finales del primer semestre, momento en que las cabinas comenzarán a circular por la línea principal.

Avances de la obra

Entre los hitos recientes destacan:

• Febrero de 2026: finalización de la primera fase de pruebas del cable y su alineación.

• Noviembre y diciembre de 2025: halado, tendido y empalme del cable, compuesto por dos tramos: de 20 de Julio a La Victoria y de La Victoria a Senderos de Altamira.

• Octubre de 2025: izaje de las 21 torres que sostienen la infraestructura del cable aéreo.

El TransMiCable de San Cristóbal ya alcanza 85,57 % de avance y va según el cronograma. 130 de las 148 cabinas ya están colgadas en la estación Senderos de Altamira y las restantes se instalarán en los próximos días. La obra avanza para que entre en operación y pueda ser usada… pic.twitter.com/EdVvAGu4KY — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 7, 2026

Componentes ambientales

El proyecto incluye acciones de manejo ambiental: se sembrarán más de 100 árboles de diferentes especies, se conservarán 14, se trasladarán 4 y se reemplazarán 32. Además, se crearán más de 14.000 metros cuadrados de zonas verdes, incluyendo 1.600 metros cuadrados de áreas de jardinería, y se instalarán cuatro Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para mejorar el manejo de agua en la zona.

Si el cronograma se cumple, el TransMiCable de San Cristóbal podría iniciar operaciones a finales de 2026, integrando esta zona de la ciudad al sistema de transporte de Bogotá.