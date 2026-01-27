Resumen: Un operativo del Ejército Nacional en el municipio de Remedios permitió desmantelar varias unidades de minería ilegal vinculadas al Clan del Golfo, con la incautación y destrucción de maquinaria pesada, combustible y mercurio. La acción debilitó significativamente las finanzas de esta estructura criminal y contribuyó a la protección ambiental del Nordeste antioqueño.

¡No les quedó nada! Operativo militar frena minería ilegal del Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño

Una operación adelantada por el Ejército Nacional permitió desarticular varias unidades dedicadas a la minería ilegal en el Nordeste de Antioquia, actividad que, según las autoridades, estaría siendo utilizada para financiar estructuras criminales del Clan del Golfo en la región.

El operativo fue ejecutado por tropas del Batallón de Selva N.° 55, adscrito a la Décima Novena Brigada, en coordinación con la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (UNIMIL). Las acciones se desarrollaron en zonas rurales de las veredas Matuna, Cachamal y Otú, en el municipio de Remedios, tras labores previas de inteligencia militar.

De acuerdo con información oficial, la intervención se enfocó en frenar la explotación ilícita de yacimientos mineros, señalada como una de las principales fuentes de financiación de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al Clan del Golfo.

Durante el procedimiento, las tropas lograron intervenir 17 Unidades de Producción Minera y decomisar maquinaria pesada utilizada para la extracción ilegal. Entre los elementos incautados se encuentran una retroexcavadora, dos excavadoras, un bulldozer, un tractor, una volqueta y más de 12.200 galones de combustible, además de cinco metros cúbicos de material de arrastre y dos kilogramos de mercurio.

Esto le podría interesar: ¡Ojo al dato! El Túnel de Oriente cierra sus puertas esta semana por mantenimiento

Las autoridades señalaron que la incautación del mercurio evitó su vertimiento en fuentes hídricas, lo que representa un impacto positivo en la protección ambiental de la zona. Asimismo, en cumplimiento de los protocolos legales, se realizó la destrucción controlada de cuatro dragas tipo buzo, 34 motores eléctricos, 19 motores diésel, 11 motores industriales y 23 motobombas.

Según el balance entregado por el Ejército Nacional, esta operación generó una afectación económica superior a los 3.171 millones de pesos a la estructura criminal, debilitando de manera significativa su capacidad logística y financiera en el Nordeste antioqueño.

Las autoridades señalaron que estos operativos buscan frenar el deterioro ambiental provocado por la minería ilegal, una actividad que afecta la capa vegetal, los recursos hídricos, la calidad del aire y la biodiversidad de la región. Asimismo, indicaron que estas acciones continuarán como parte de las estrategias para controlar esta práctica y reducir su impacto en la región.