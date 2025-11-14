Menú Últimas noticias
    Evacúan la Universidad Católica en Bogotá por amenaza de bomba

    Evacuación total en la Universidad Católica de Colombia. Una amenaza de bomba obligó a suspender clases presenciales.

    Evacúan la Universidad Católica en Bogotá por amenaza de bomba
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Evacúan la Universidad Católica en Bogotá por amenaza de bomba

    Resumen: La Universidad Católica de Colombia fue evacuada por una amenaza de bomba. Las clases pasan a modalidad remota mientras antiexplosivos inspeccionan el campus en Bogotá.

    En horas de la mañana de este viernes, 14 de noviembre, una amenaza de bomba obligó a la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá, a evacuar de inmediato su sede ubicada sobre la Carrera 13, generando un fuerte despliegue de seguridad en la zona.

    La institución confirmó que se activaron los protocolos establecidos para estos casos, priorizando la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

    La amenaza de bomba, recibida en horas de la mañana de este viernes, llevó a suspender todas las actividades presenciales.

    La Universidad Católica informó que las clases continuarán de forma remota durante el resto de la jornada académica, mientras se continúan las verificaciones correspondientes.

    Un equipo antiexplosivos se dirige al campus para revisar las instalaciones, descartar la presencia de artefactos sospechosos y garantizar que no exista peligro para la comunidad universitaria. Por ahora, las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanza el proceso de inspección.

    La institución pidió a toda su comunidad mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales, por donde se informarán las próximas medidas, la reanudación de actividades presenciales y el estado general de la situación.

    La Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana trabajan conjuntamente en la atención del incidente, mientras se evalúa si el caso tiene relación con otras amenazas registradas recientemente en la capital.

