Resumen: En una operación del Gaula Militar Valle de Aburrá y la Sijín Antioquia, las autoridades capturaron en Concordia a alias ‘Diomedes’, presunto cabecilla del Clan del Golfo con injerencia en Betulia y Concordia, y abatieron a otro integrante de esa estructura. En el procedimiento también fue aprehendido un menor de edad y se incautaron armas, municiones, motocicletas y estupefacientes. Según el Ejército, el capturado estaría vinculado con ataques recientes contra la Fuerza Pública y cobros extorsivos en el suroeste antioqueño.

¡No les dieron tregua! Abatido un integrante y capturado alias ‘Diomedes’, temido cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

En un nuevo golpe contra el Clan del Golfo, tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín de la Policía, sostuvieron un fuerte enfrentamiento armado con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez en zona rural del municipio de Concordia, suroeste de Antioquia.

El operativo, desarrollado en la vereda Santa Mónica, dejó como resultado la captura de alias ‘Diomedes’, señalado de ser cabecilla de zona del grupo armado ilegal, así como la muerte de otro presunto integrante en desarrollo de las operaciones militares. En la acción también fue aprehendido un menor de edad que, al parecer, hacía parte de esta estructura criminal.

De acuerdo con información de inteligencia, alias Diomedes habría hecho parte del Clan del Golfo durante cerca de tres años, ejerciendo control en los municipios de Betulia y Concordia, y participando en incursiones armadas y cobros extorsivos a comerciantes y transportadores del sector.

En el lugar de los hechos, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 mm, un revólver calibre 38, munición de distintos calibres, dos motocicletas, un teléfono celular y varias dosis de estupefacientes, material que fue dejado a disposición de la Fiscalía junto con el capturado.

Alias Diomedes deberá responder por delitos relacionados con la fabricación y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como por tráfico y tenencia de armas y municiones.

El Ejército destacó que este resultado golpea directamente el componente armado del Clan del Golfo en el suroeste antioqueño, evitando posibles ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

La Cuarta Brigada aseguró que continuará adelantando operaciones para desarticular las estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento.