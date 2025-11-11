Resumen: Se reveló que el perro brutalmente atacado a correazos, cuyo caso conmocionó al país, se llamaba originalmente "Sicario", un detalle que, según la senadora Andrea Padilla, demuestra el maltrato. Tras la liberación del agresor por jurisdicción, el perro fue puesto en custodia y su nombre fue cambiado humanamente. Padilla insiste en que el sujeto enfrente la justicia, con posibles penas de hasta 73 meses de prisión por maltrato grave.

¡Lo maltrató hasta con el nombre! Al perrito que golpearon vilmente lo llamaban sicario: ya se lo cambiaron

La indignación generada por el brutal caso de maltrato animal en el que un hombre agredió a un perrito a correazos ha tomado un matiz aún más macabro. Se ha revelado que el presunto agresor llamaba a la víctima canina por el nombre de «Sicario», un detalle que, según figuras como la senadora Andrea Padilla, evidencia la crueldad y la forma deshumanizada con la que el sujeto veía al animal.

Tras la entrega del hombre a las autoridades y su posterior liberación por cuestiones de jurisdicción (el ataque ocurrió en Bolívar, no en Antioquia), el perro fue puesto bajo custodia. Los veterinarios y protectores, en un acto de humanidad, han procedido a cambiarle el nombre al canino.

La senadora Andrea Padilla, quien ha seguido de cerca el caso, denunció la irregularidad que representa el nombre original, considerándolo una muestra de maltrato psicológico. Aunque el presunto agresor está en libertad, Padilla enfatizó que eso no implica que el caso quede en la impunidad.

Padilla mantiene serias dudas sobre si el animal que el sujeto entregó al rendirse es, de hecho, el mismo perro que fue atacado. Sin embargo, confía en el informe forense que se le está realizando para establecer el grado de las lesiones. La senadora recordó que si se demuestra un maltrato grave, el sujeto podría enfrentar una condena de hasta 73 meses de prisión, multas de hasta 42 millones de pesos y la prohibición de volver a tener animales.

Por ahora, la justicia debe definir si el caso se juzgará por lesiones graves o por homicidio, en caso de que se demuestre que el perro original falleció. La Gobernación de Antioquia mantiene en firme la recompensa de $50 millones de pesos por información útil que conduzca a la captura del sujeto en la jurisdicción correspondiente y ayude a esclarecer por completo el brutal ataque.

