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Resumen: El gobernador de Antioquia aseguró que los recientes disturbios en Segovia serían una retaliación del Clan del Golfo por los operativos contra la minería ilegal. Además, informó que se adelanta un Consejo de Seguridad, denunció la persistencia de bloqueos y daños en el municipio, y reiteró el respaldo del Gobierno departamental a las acciones de la Fuerza Pública.

Atribuyen desmanes en Segovia al Clan del Golfo tras contundentes golpes a la minería ilegal

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre la situación de orden público que enfrenta el municipio de Segovia, en el Nordeste del departamento, luego de los disturbios registrados durante un operativo de las autoridades contra la minería ilegal.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario responsabilizó al Clan del Golfo de los hechos violentos registrados en el municipio y los relacionó con las acciones que adelantan la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

«Los criminales del Clan del Golfo están azotando a Segovia como retaliación por los operativos que adelanta la Fiscalía, el Ejército y la Policía contra la minería ilegal».

Rendón también expresó el respaldo del Gobierno de Antioquia a las actuaciones que vienen desarrollando las autoridades para combatir las estructuras criminales que operan en esa zona del departamento.

Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta

Como parte de la respuesta institucional, el gobernador informó que se adelanta un Consejo de Seguridad para evaluar la situación y definir las medidas que permitan atender la emergencia.

«Avanzamos en un Consejo de Seguridad para coordinar la respuesta institucional y contener esta situación. Hay instrumentalización de algunos pobladores por parte de esa estructura criminal».

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Persisten bloqueos y daños en los accesos al municipio

En su publicación, el mandatario también entregó un balance preliminar sobre las afectaciones que, según indicó, permanecían en Segovia al momento de emitir el mensaje.

Según Rendón, continuaban cuatro bloqueos en los accesos al municipio, donde se reportaban quema de llantas, vehículos atravesados e incineración de motocicletas, camionetas y una volqueta. Además, aseguró que durante estos hechos fue atacada una patrulla del Ejército Nacional.

Fuerza Pública mantiene presencia en la zona

Finalmente, el gobernador afirmó que las autoridades permanecen en el municipio para hacer frente a la situación y garantizar la seguridad de los habitantes.

«En la zona hay presencia de toda la fuerza legítima del Estado que actuará con determinación para recuperar el orden y proteger a la población civil».

Antioqueños, los criminales del Clan del Golfo están azotando a Segovia como retaliación por los operativos que adelanta la @FiscaliaCol, el @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia contra la minería ilegal. Desde el Gobierno de Antioquia respaldamos las acciones judiciales y de la… pic.twitter.com/zS1PAtomOf — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades continúan monitoreando la situación en Segovia mientras avanzan las acciones institucionales para atender los hechos de orden público registrados en el municipio.