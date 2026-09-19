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Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que alias ‘Firu’ ya se encuentra aislado tras el operativo realizado por el Inpec en su celda. El mandatario destacó la actuación de la entidad y señaló que el siguiente paso es concretar el traslado del señalado cabecilla. La decisión se conoce luego de la denuncia del gobernador de Antioquia sobre presuntas comunicaciones que ‘Firu’ estaría realizando desde prisión y de las medidas ordenadas por el Gobierno.

¡No le dio espera! Presidente De la Espriella confirma que alias ‘Firu’ ya está aislado

El presidente Abelardo De la Espriella volvió a pronunciarse sobre alias ‘Firu’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, luego del operativo adelantado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en la cárcel donde permanece privado de la libertad.

A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó que ‘Firu’ ya fue aislado y pidió que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

De la Espriella destacó la actuación del Inpec

El nuevo pronunciamiento del presidente estuvo dirigido al director del Inpec, a quien felicitó por la actuación adelantada frente al señalado cabecilla.

“Buen trabajo, señor director del Inpec. El tal ”Firu” ya sabe lo duro que muerde el Tigre”, escribió De la Espriella.

Buen trabajo, señor director del @INPEC_Colombia. El tal ”Firu” ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde. Cuando el Estado se decide a… pic.twitter.com/KKtefIX2X9 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 19, 2026

En su mensaje, el mandatario pidió que el traslado se realice en el menor tiempo posible y que ‘Firu’ sea llevado a una cárcel de máxima seguridad para que cumpla su condena.

De la Espriella también cuestionó que los centros penitenciarios puedan convertirse en espacios desde los cuales se mantengan actividades delictivas y reiteró: “Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales”.

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El presidente aseguró además que la reacción de las autoridades fue rápida y afirmó que dos horas bastaron para poner en su sitio al señalado delincuente.

En la parte final de su publicación, De la Espriella sostuvo que el Estado debe asumir una posición firme frente a los grupos criminales y cerró el mensaje con las expresiones: “¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!”

El antecedente de la medida

La nueva publicación se conoce después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciara presuntas comunicaciones de alias ‘Firu’ desde prisión.

A partir de esa denuncia, De la Espriella ordenó al Inpec tomar medidas y dispuso su traslado a un establecimiento con mayores controles. El Inpec posteriormente adelantó un operativo en su celda.

Con el nuevo mensaje, el presidente confirmó que el señalado cabecilla ya se encuentra aislado y estableció como siguiente objetivo su traslado a una cárcel de máxima seguridad.

Federico Gutiérrez reaccionó

El mensaje del presidente también recibió respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reaccionó directamente a la publicación en X.

“Maravilloso Presidente”, escribió el mandatario local.

Por ahora, el procedimiento continúa con el aislamiento de alias ‘Firu’, mientras queda pendiente su traslado al establecimiento de máxima seguridad solicitado por De la Espriella.