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Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella ordenó trasladar a alias ‘Firu’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, después de que el gobernador Andrés Julián Rendón denunciara que estaría realizando TikToks y videollamadas desde prisión. El Inpec inició un operativo en su celda y se informó que será aislado antes de ser trasladado a otro establecimiento. Rendón agradeció al presidente por atender su denuncia.

¡Se acabaron los TikToks! De la Espriella ordenó trasladar a alias ‘Firu’ a una cárcel de máxima seguridad

El presidente Abelardo De la Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladar a alias ‘Firu’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, a otro establecimiento penitenciario con mayores restricciones para las comunicaciones.

La determinación se produjo luego de una denuncia realizada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró haber recibido información según la cual el señalado integrante de esa estructura estaría utilizando dispositivos electrónicos desde la cárcel para realizar transmisiones en TikTok y sostener videollamadas.

La orden fue impartida este sábado 19 de septiembre y contempla el traslado de alias ‘Firu’ a un establecimiento de mayor seguridad.

La denuncia del gobernador

Andrés Julián Rendón hizo pública la información que había recibido sobre las presuntas comunicaciones de alias ‘Firu’ desde prisión.

El gobernador señaló que el hombre estaría realizando transmisiones a través de TikTok y que también habría sostenido videollamadas con alias ‘Primo Gay’, otro señalado integrante de las disidencias de las Farc.

“Alias Firu, cabecilla del frente 36 de las Farc de Calarcá, está en la cárcel, pero según información que recibimos, desde allí hace TikToks y, además, videollamadas con alias Primo Gay”, señaló Rendón.

A partir de esta denuncia, el gobernador solicitó al Gobierno Nacional reforzar los controles tecnológicos dentro de los establecimientos penitenciarios, incluida una estrategia de “desconexión electrónica” y el bloqueo de las señales de telefonía celular en las cárceles.

Presidente @ABDELAESPRIELLA: hay que dejar incomunicados a estos criminales. Alias Firu, cabecilla del frente 36 de las Farc de Calarcá, está en la cárcel, pero según información que recibimos, desde allí hace TikToks y, además, videollamadas con alias Primo Gay. Preso, pero… pic.twitter.com/lMSvM6lurn — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 18, 2026

La orden de De la Espriella

Tras conocer la denuncia, el presidente dirigió la instrucción al director del Inpec y pidió que el traslado se realizara a una cárcel donde las condiciones de comunicación fueran más restrictivas.

“En el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias ‘Firu’, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde”.

El mandatario también cuestionó que una persona privada de la libertad pudiera, según la denuncia, mantener este tipo de comunicaciones desde un centro penitenciario.

“Ese forajido no puede seguir haciendo lo que le da la gana. En este Gobierno, los criminales pagan como debe ser. ¡Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales!”, afirmó.

Señor director del @INPEC_Colombia : en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias “Firu”, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde. Ese forajido, no puede seguir… https://t.co/90hVHnepyt — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 19, 2026

Rendón reaccionó a la decisión

Después de conocerse la respuesta del presidente, el gobernador de Antioquia agradeció la decisión y reiteró su posición sobre las comunicaciones de las personas privadas de la libertad.

“Gracias, presidente, por escuchar a Antioquia y actuar. Los criminales que están en la cárcel deben estar incomunicados y pagando por el daño hecho a la sociedad; no dando órdenes ni delinquiendo desde allí”, escribió Rendón.

Gracias, presidente @ABDELAESPRIELLA, por escuchar a Antioquia y actuar. Los criminales que están en la cárcel deben estar incomunicados y pagando por el daño hecho a la sociedad; no dando órdenes ni delinquiendo desde allí. https://t.co/loQsOZ2nhU — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 19, 2026

El Inpec inició un operativo

Luego de la instrucción presidencial, se informó que el Inpec inició un operativo en la celda donde permanece recluido alias ‘Firu’.

Según la información entregada sobre el procedimiento, el señalado cabecilla será aislado y posteriormente trasladado a otro establecimiento penitenciario.

La medida se conoce después de la denuncia del gobernador sobre el supuesto uso de redes sociales y videollamadas desde prisión. Por ahora, esas comunicaciones corresponden a lo señalado públicamente por Rendón.

La orden presidencial establece así el cambio de establecimiento penitenciario para alias ‘Firu’, mientras se mantienen las solicitudes para reforzar los controles sobre las comunicaciones de las personas privadas de la libertad.