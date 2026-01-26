Resumen: Tres hombres fueron condenados en Cali por delitos sexuales cometidos contra dos menores de edad y una mujer de 66 años. Las penas van desde 4 hasta 71 años de prisión, y uno de los sentenciados cumplirá su condena bajo detención domiciliaria debido a su edad. Los fallos han sido apelados y los procesos continúan en instancias superiores.

¡No hubo perdón! Tres hombres condenados en Cali por abusos contra menores y una adulta mayor

La contundencia de las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación permitió que jueces de la República dictaran sentencias condenatorias contra tres hombres implicados en graves delitos de carácter sexual en la ciudad de Cali.

Los casos, que han causado indignación en la comunidad, involucran a víctimas en condiciones de alta vulnerabilidad, específicamente dos menores de edad y una mujer de la tercera edad, evidenciando un patrón de abuso que la justicia ha decidido castigar de manera ejemplar.

La sanción más severa recayó sobre Luis Enrique Sánchez, quien deberá purgar una pena de 71 años y 4 meses de prisión. Este fallo se dio tras comprobarse su responsabilidad en el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

La investigación judicial determinó que Sánchez sometió a tocamientos de índole sexual a una niña de apenas 6 años, en hechos que se remontan a diciembre de 2016 en el barrio El Poblado. La magnitud de la condena refleja la gravedad del daño causado a la integridad de la menor.

En un segundo caso, la justicia condenó a 17 años y 4 meses de cárcel a un hombre de 53 años por actos sexuales con menor de 14 años. La víctima en este proceso es una niña de 9 años, quien es nieta de la pareja sentimental del hoy sentenciado.

Las pruebas presentadas durante el juicio revelaron un entorno de abuso sistemático ocurrido entre los años 2019 y 2020, donde la menor no solo fue víctima de actos directos, sino que fue obligada por el procesado a observar contenido audiovisual para adultos como parte del ciclo de agresión.

Finalmente, Julio César Tamayo, de 81 años, recibió una sentencia de 4 años de prisión por el delito de acto sexual violento tentado. Los hechos por los cuales fue procesado ocurrieron el 3 de marzo de 2022, cuando Tamayo ingresó de manera arbitraria al apartamento de una mujer de 66 años con el fin de abalanzarse sobre ella y someterla a tocamientos indebidos.

Debido a su avanzada edad, el juez determinó que, a diferencia de los otros dos condenados que deberán cumplir su pena en centros penitenciarios, Tamayo lo hará bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Es importante destacar que, a pesar de la solidez de las decisiones judiciales, los tres fallos han sido apelados por las defensas de los sentenciados, por lo que los procesos continuarán su curso en instancias superiores.