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Resumen: Las autoridades capturaron a Diego Esteban Raigoza Osorio, señalado como presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril en Caucasia. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó el operativo y recordó que se había ofrecido una recompensa de hasta $50 millones por información sobre el crimen. Además, el capturado es investigado por su presunta participación en el homicidio de una mujer de la tercera edad en el barrio Pueblo Nuevo.

Capturan a presunto responsable del asesinato de estudiante de Ingeniería de la UdeA en Caucasia

Una captura fue confirmada por las autoridades en medio de la investigación por el homicidio de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, asesinado en abril de este año en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.

El detenido fue identificado como Diego Raigoza y es señalado como presunto responsable de la muerte del estudiante. El procedimiento fue informado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien indicó que la captura fue realizada por la Policía Nacional.

La Gobernación de Antioquia había establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera identificar y localizar a los responsables del crimen.

A través de su cuenta de X, el mandatario confirmó el operativo y señaló: “fue capturado por la Policía Nacional Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas”.

La investigación también lo relaciona con otro homicidio

Además del caso de Gabriel Arenas, la información suministrada por las autoridades señala que Raigoza Osorio estaría presuntamente relacionado con otro homicidio ocurrido en Caucasia.

La víctima sería una mujer de la tercera edad, asesinada al interior de una residencia ubicada en el barrio Pueblo Nuevo.

Esta posible relación hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades. Por tratarse de un señalamiento, serán las instancias judiciales las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes.

El gobernador se refirió a este segundo caso en el mismo pronunciamiento sobre la captura y aseguró que el detenido “presuntamente, también habría participado” en el asesinato de la mujer.

El caso de Gabriel Arenas

Gabriel Arenas era estudiante de la Universidad de Antioquia y fue reportado como desaparecido el 30 de abril, después de ser visto por última vez mientras se movilizaba en una motocicleta por la zona urbana de Caucasia.

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Durante las labores de búsqueda, organismos de socorro localizaron el vehículo en una zona boscosa del municipio. Días después, el cuerpo del estudiante fue encontrado en el caño El Silencio, en el sector Asovivienda.

El caso generó conmoción en el Bajo Cauca y entre integrantes de la comunidad universitaria. La investigación permitió avanzar hasta la identificación de un hombre señalado como posible responsable, cuya captura fue confirmada por las autoridades.

Una recompensa de hasta $50 millones

La búsqueda de los responsables estuvo acompañada por una recompensa anunciada por la Gobernación de Antioquia. La administración departamental ofreció hasta 50 millones de pesos por información que ayudara a esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Tras conocerse el resultado operativo, el gobernador manifestó su expectativa frente al proceso judicial que continúa a partir de la captura.

“Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen”, expresó Rendón.

Antioqueños, fue capturado por la @PoliciaColombia, Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril de este año en Caucasia. La @GobAntioquia ofreció una recompensa de… pic.twitter.com/qJN3DWSyS4 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 2, 2026

El mandatario también envió un mensaje a los allegados del estudiante: “A la familia de Gabriel y a sus amigos les expresamos nuestra solidaridad”.

El proceso continúa

La captura permite avanzar en las investigaciones relacionadas con el homicidio de Gabriel Arenas. Sin embargo, la responsabilidad penal del detenido deberá ser determinada dentro del proceso judicial correspondiente.

De igual manera, las autoridades deberán establecer si existe responsabilidad de Raigoza Osorio en el asesinato de la mujer ocurrido en el barrio Pueblo Nuevo.

Mientras avanzan las actuaciones, familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria esperan que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias de ambos casos y que sean las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades correspondientes.