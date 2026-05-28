Resumen: Lejos de celebrar el anuncio, el mandatario local lo calificó como un acto de absoluto descaro, señalando que al prometer no vender en dos cuadras, las bandas están confesando abiertamente que controlan el microtráfico en el resto de la ciudad y el país.

«¡No hay nada que agradecer!»: Furia de Fico con bandas que dijeron que dejarán de vender droga en el Parque Bicentenario

Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, emitió un furioso y contundente pronunciamiento este jueves 28 de mayo, rechazando tajantemente el reciente anuncio de las estructuras criminales de la ciudad.

Las bandas habían informado, a modo de «logro» dentro de la llamada ‘Paz Total’, que dejarían de vender drogas en los alrededores del céntrico Parque Bicentenario. Este polémico anuncio coincidió con plena época electoral y con el reinicio oficial de los diálogos con el Gobierno Nacional, los cuales estaban suspendidos desde el pasado 9 de abril tras el escándalo de una fiesta vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí.

«No les vamos a dar las gracias»

Lejos de celebrar el anuncio, el mandatario local lo calificó como un acto de absoluto descaro, señalando que al prometer no vender en dos cuadras, las bandas están confesando abiertamente que controlan el microtráfico en el resto de la ciudad y el país.

«Asesinos, eso es lo que son… estas estructuras criminales salen hoy con cinismo, casi pues a que le tengamos que dar las gracias como sociedad, como un gran resultado de la llamada Paz Total (…). No señores, nosotros vamos a seguir combatiendo», sentenció Gutiérrez.

Alerta máxima: Sedante para caballos y drogas camufladas para niños

Aprovechando su intervención, el alcalde mostró incautaciones reales para lanzar una desesperada advertencia a los padres de familia y a la ciudadanía en general sobre las nuevas tácticas de los delincuentes y la letalidad de las sustancias químicas que están circulando en Medellín:

Peligro para los menores: Las bandas están comercializando drogas saborizadas y empacadas con imágenes de «muñequitos» infantiles. El objetivo es hacerlas pasar por inofensivas para generar adicción rápidamente entre niños, niñas y adolescentes.

El cóctel mortal del ‘Tusi’: Gutiérrez advirtió a los adultos sobre el consumo de la llamada cocaína rosada. Según las incautaciones, los criminales están rindiendo esta droga mezclando ketamina, cafeína y xilacina, un peligroso producto veterinario utilizado exclusivamente para sedar caballos.

En contexto: ¿Se acaba el microtráfico en el Parque Bicentenario? Bandas prometen frenar venta de drogas

Estragos médicos en Medellín: Un amputado y pacientes en UCI

El uso de estas sustancias adulteradas ya está dejando un rastro trágico en el sistema de salud de la ciudad. El alcalde reveló cifras alarmantes registradas desde febrero de este año:

22 personas adultas (entre los 19 y 40 años) han tenido que ser atendidas en clínicas y hospitales de Medellín por intoxicación severa con estas sustancias.

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5 pacientes han requerido ingreso a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Una tragedia reciente: Hace pocos días, uno de estos pacientes perdió una de sus piernas, la cual tuvo que ser amputada debido a los efectos necrosantes de los químicos consumidos.

Crítica al Gobierno Nacional y al consumo recreativo

Finalmente, Federico Gutiérrez lanzó una fuerte crítica a los sectores políticos que promueven o minimizan el impacto del consumo recreativo, en clara alusión a las posturas del Gobierno Nacional.

«Algunas personas como Proyecto Político Nacional se han dedicado a promocionar el uso de las sustancias psicoactivas, que fumen marihuana que eso no hace nada… por ahí se arranca y después vienen otras drogas. Nada de uso recreativo, por favor no consuman drogas», puntualizó.

El mandatario concluyó reiterando que su administración no cederá ante los criminales que «envenenan a nuestra gente» y que los seguirán combatiendo frontalmente en todos los rincones de Medellín.