¡No hay derecho! Video capta a perro siendo arrastrado por un vehículo en Cali; autoridades inician investigación

Resumen: Tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba a un perro siendo arrastrado por un vehículo en el barrio Chiminangos de Cali, la Alcaldía y la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa) iniciaron un proceso policivo para investigar el maltrato y determinar posibles responsabilidades, mientras la comunidad exige sanciones conforme a la Ley 84 de 1989.

Las autoridades de Cali iniciaron un proceso policivo para esclarecer un presunto caso de maltrato animal que fue divulgado a través de redes sociales y que ha generado fuerte reacción entre la comunidad y grupos animalistas.

El incidente ocurrió en el barrio Chiminangos, ubicado en el norte de Cali, donde un video que circula en plataformas como Instagram muestra a un perrito siendo arrastrado con una cuerda atada a un vehículo en movimiento. La grabación, que ha despertado indignación entre vecinos y defensores de los derechos de los animales, captó el momento en que la mascota es halada por varias calles mientras el conductor del vehículo continúa su marcha.

Como consecuencia de esta difusión, la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), entidad encargada de velar por la protección de los animales en la ciudad, confirmó que se abrió un proceso policivo con el propósito de investigar la conducta registrada en el video y establecer si se configuró una infracción a las normas que protegen a los animales.

La intervención inicial estuvo a cargo de la Policía Ambiental, con apoyo de la Inspección de Policía del sector, quienes verificaron el estado de salud del perro afectado y, al momento de la inspección, no encontraron signos evidentes de lesiones físicas atribuibles directamente al hecho.

La directora técnica de la Uaepa, Carmen Elena Domínguez Murillo, explicó que, aunque el animal no presenta lesiones visibles, las autoridades continúan recabando información técnica para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes según el marco legal.

Este caso se enmarca dentro de un contexto legal más amplio en Colombia, donde la protección de los animales ha sido reforzada en los últimos años. El estatuto vigente incluye la Ley 84 de 1989, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece medidas para protegerlos contra el sufrimiento causado por acciones humanas. Asimismo, recientes reformas como la denominada Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) amplían y fortalecen las sanciones por maltrato animal, incluyendo penas más estrictas cuando las agresiones implican lesiones o muerte del animal afectado.

Además de las repercusiones jurídicas, la difusión del video ha reactivado el debate sobre la responsabilidad en la tenencia de animales domésticos y la necesidad de fortalecer la cultura de respeto hacia los seres vivos. En otras regiones de Colombia se han registrado episodios similares —o incluso más graves— que han movilizado a autoridades y a la opinión pública.

La Alcaldía de Cali reiteró que el maltrato animal es considerado un delito en Colombia y enfatizó la importancia de que los ciudadanos denuncien cualquier situación que ponga en riesgo la vida o el bienestar de un animal de compañía a través de la línea 318 275 01 01, garantizando plena reserva de la identidad de quienes reporten los hechos.

Este tipo de procesos investigativos buscan no solo sancionar las conductas que vulneran los derechos de los animales, sino también construir mecanismos institucionales que garanticen una respuesta efectiva ante casos de crueldad o negligencia, reforzando así los esfuerzos para prevenir, atender y erradicar el maltrato animal en el entorno urbano.