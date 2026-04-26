“No hay alternativas viables”: Juez da vía libre a eutanasia de hipopótamos en el Magdalena Medio

Resumen: Un juez de Bogotá avaló el plan del Ministerio de Ambiente que contempla la eutanasia de cerca de 80 hipopótamos en el Magdalena Medio, al considerar que es una medida necesaria para controlar una especie invasora que afecta los ecosistemas de la región. El despacho concluyó, tras estudiar acciones judiciales en contra, que las alternativas no letales no son viables ni suficientes, y aunque reconoció que los animales son seres sintientes, señaló que no tienen una protección equiparable a la de los seres humanos en el ordenamiento jurídico colombiano.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá resolvió dar vía libre a la ejecución del plan de control poblacional de hipopótamos en el Magdalena Medio, una medida impulsada por el Ministerio de Ambiente que contempla la eutanasia de cerca de 80 ejemplares de esta especie considerada invasora en Colombia.

La decisión se tomó luego de estudiar varias acciones judiciales presentadas por ciudadanos y colectivos animalistas, que buscaban frenar la implementación del protocolo oficial al considerar que existían alternativas menos drásticas.

Sin embargo, el despacho concluyó que las opciones propuestas no resultan suficientes para contener el crecimiento acelerado de la población ni los impactos ambientales asociados.

En el análisis del caso, el juzgado revisó conceptos técnicos y documentos aportados por las autoridades ambientales, y sostuvo que la expansión de los hipopótamos representa una presión creciente sobre los ecosistemas del Magdalena Medio, especialmente en fuentes hídricas y en especies nativas que ya evidencian afectaciones.

Evaluación de alternativas y postura del juez

Uno de los puntos centrales del fallo estuvo enfocado en las medidas no letales propuestas por los demandantes, como la esterilización, el traslado y el confinamiento de los animales. Según la decisión, estas opciones fueron evaluadas por las entidades competentes, pero descartadas por razones técnicas, económicas y logísticas.

En el documento judicial se explica que dichas alternativas no garantizan un control efectivo a corto o largo plazo, especialmente teniendo en cuenta la capacidad reproductiva de la especie y su larga vida útil. En ese sentido, el juzgado consideró que no ofrecen una solución real frente al problema estructural que representa la población de hipopótamos.

El fallo también hace referencia al marco normativo ambiental vigente, señalando que existen disposiciones que permiten intervenciones de control cuando se encuentran en riesgo los ecosistemas o las especies nativas.

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En medio del análisis, el despacho fue claro en señalar que, aunque los hipopótamos son reconocidos como seres sintientes, esa condición no implica una protección absoluta equiparable a la de los seres humanos dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

En otra de las consideraciones del fallo, se afirmó que “prima el interés general de conservación de nuestros ecosistemas y especies naturales propias”, al referirse a la necesidad de adoptar medidas frente a la expansión de la especie invasora.

Impacto ambiental y decisión final

El juzgado reiteró que la presencia de hipopótamos en el Magdalena Medio ha generado efectos negativos en el equilibrio ecológico de la región, incluyendo alteraciones en hábitats naturales y riesgos para fauna nativa. También recordó que su introducción en el país no fue un proceso natural, lo que ha dificultado su manejo a lo largo del tiempo.

En su análisis, el despacho advirtió que no adoptar medidas de control podría agravar la situación en los próximos años, debido al crecimiento sostenido de la población de estos animales y la ausencia de depredadores naturales en el ecosistema colombiano.

En ese contexto, el juez exhortó a las autoridades ambientales a avanzar en la implementación del plan aprobado, señalando que debe ejecutarse de manera oportuna para evitar un mayor impacto ambiental. En una de las conclusiones del fallo se lee: “actúen de manera seria, pronta y oportuna, evitando con ello la propagación del daño”.

Con esta determinación, el caso queda en manos de las autoridades ambientales, que deberán estructurar y ejecutar el protocolo previsto para el segundo semestre de 2026, en coordinación con entidades nacionales e internacionales encargadas del manejo de fauna.