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Resumen: El hombre señalado de atacar a dos mujeres en vía pública en Soacha fue judicializado y enviado a prisión mientras avanza el proceso en su contra. Según la investigación, una de las víctimas murió por la gravedad de las heridas y la otra logró ser atendida en un centro médico. La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio agravados, cargos que no aceptó, y ahora deberá responder ante la justicia por estos hechos.

¡No aceptó cargos! Capturado y enviado a prisión el señalado del brutal ataque contra dos mujeres en Soacha

El caso del ataque con arma cortopunzante que conmocionó a Soacha el pasado 24 de abril tuvo un nuevo avance judicial. Las autoridades confirmaron la judicialización del presunto responsable, quien ahora enfrenta cargos por la agresión que dejó una mujer muerta y otra lesionada.

La Fiscalía General de la Nación informó que Johan Chávez fue presentado ante un juez de control de garantías, luego de ser capturado minutos después de ocurrido el hecho.

Según la investigación, el señalado habría atacado inicialmente a una mujer que se movilizaba por vía pública, causándole varias heridas. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica.

El ataque que terminó en tragedia

En medio de la reacción de las autoridades, el caso escaló de gravedad. Al notar la presencia policial, el hombre habría tomado por la fuerza a una segunda víctima, una mujer de 77 años, a quien intimidó con un cuchillo.

#SOACHA 🚨| Un hecho de violencia registrado en la tarde de este viernes 24 de abril dejó una persona fallecida y otra lesionada en el municipio. 👉🏻De acuerdo con la información preliminar, dos mujeres fueron atacadas por un hombre en vía pública. Una de ellas perdió la vida. pic.twitter.com/aYBJo4zyJv — Periodismo Público (@periodispublico) April 25, 2026

De acuerdo con el material probatorio, la agresión fue reiterada y le provocó la muerte debido a la gravedad de las heridas.

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Las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto agresor poco después de los hechos, evitando su fuga.

Proceso judicial en curso

Con base en las pruebas recopiladas, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, ambos agravados.

Durante las audiencias, el procesado no aceptó los cargos. Por decisión del juez, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.

Las investigaciones también apuntan a que el ataque estaría enmarcado en un posible contexto de violencia de género, debido a las condiciones en las que se encontraban las víctimas al momento de la agresión.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer completamente lo sucedido.